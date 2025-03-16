«Спартак» догнал «Зенит» в чемпионской гонке! Историческая победа имени Мартинса

«Спартак» же вместе с тем показал классную физическую форму. Особо выдающийся объем дали центральные полузащитники Мартинс и Умяров, которые перекусывали все. По крайней мере, так было до серии замен Семака (появились Мостовой и Мимович, Мантуан ушел в атаку), серьезно повлиявшие на ход встречи. Позже на поле вышли Соболев и Горшков, в которых за секунду до этого чуть не влетел по-хоккейному «бортанувший» Лусиано Бабич. Страсти и правда кипели будь здоров — особенно команды завелись после спорного момента, когда мяч после неудачной обработки Эраковича попал ему же в руку внутри штрафной. Станкович и его штаб долго кричали судье с призывом посмотреть повтор, но ВАР вмешиваться не стал, а Деян за активность получил желтую карточку.