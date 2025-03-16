«Спартак» догнал «Зенит» в чемпионской гонке! Историческая победа имени Мартинса

Важный этап чемпионской гонки
Противостяние «Спартака» и «Зенита» в российском футболе и без того носит особый пылающий оттенок, но сейчас в преддверии очередной дуэли дух захватывало по-особенному. В нынешнем сезоне эта история шире, чем столкновение в одном отдельном матче. Команды Деяна Станковича и Сергея Семака борются за чемпионство. Хотя понятно, еще есть «Краснодар», который до старта московского поединка вышел на чистое первое место благодаря минимальной победе над «Ростовом».
«Зенит» в случае успеха мог сравняться с «быками» по очкам. Задача такая точно стояла, тем более у Семака неплохо получается в выездных матчах против «Спартака» — ни одного поражения в рамках РПЛ (в последний раз питерцы уступали еще в 2017-м). Но впервые оступиться было можно на раз-два. Во-первых, это выезд в Москву к одной из сильнейших команд страны. Во-вторых, «Зенит» в целом трудно вкатывался в возобновившийся сезон. В-третьих, пришлось обходиться без Вендела, дисквалифицированного после громкой истории в Воронеже. Место бразильца в итоге занял новичок Саша Зделар. Ну, а в атаке появился Луис Энрике, рекордное приобретение зимнего окна, на которое возлагаются большие надежды.
Что касается «Спартака», то незадолго до зимней паузы можно было бы с уверенностью сказать, что серьезные проблемы команда Станковича чемпиону доставит. Однако длинный перерыв внес свои коррективы — красно-белые прервали чуть не ставшую рекордной серию из семи побед подряд в чемпионате и в случае поражения от питерцев рисковали отстать от первого места на солидные шесть очков. Тем более сербскому тренеру тоже пришлось латать дыру в составе — вместо дисквалифицированного Дуарте вышел Литвинов. Хотя есть и новые козыри — качественные новички Солари и Гарсия, которых пока предпочитают выпускать со скамейки запасных.
«Зенита» не было в атаке — зато укрепились у своих ворот
Главный тактический вопрос перед матчем звучал так — станет ли инициатива «Спартака» при владении мячом фактором для регулярного создания опасных моментов и не приведет ли к проблемам при контратаках? Отсутствие Вендела явно ударило по «Зениту», и в сочетании с фактором домашнего поля это предполагало, что красно-белые заберут мяч себе. Но что дальше?
Оказалось, что «Зенит» либо не собирался делать акцент на контроле, либо попросту оказался не готов к уровню давления. После вязкого стартового отрезка с массой мелких нарушений правил спартаковцы взяли игру на поводок и тщательно следили за ее ходом. Гости позволяли владеть мячом подолгу, прессинг тоже хорошо работал, но низкая линия обороны стала камнем преткновения для красно-белой атаки. Хотя если хозяева пытались придумать у чужих ворот хоть что-то, то нападение «Зенита» выступало совсем в рассинхрон — Луис Энрике будто играл сам с собой, Кассьерра оказался чересчур прижат к левому флангу, Лусиано жестко встречали Умяров и центральные защитники, а Глушенков никак не мог найти свой момент в творческом перемещении.
Борьбы и динамики хватало, по-другому в матчах между этими соперниками не бывает. Но с генерированием опасных моментов получился затык — по вышеуказанным причинам.
Олицетворением первого тайма стал финальный пятиминутный отрезок — Кристофер Мартинс чуть было не ушел на замену после падения на плечо из-за толчка Эраковича. Люксембуржцу понадобилось время, чтобы прийти в себя, зато почти сразу он исполнил номер! Активный Маркиньос запрессинговал вышедшего на не родной позиции правого защитника Мантуана, Мартинс подхватил мяч, протащил его пару десятков метров и пальнул в ближний. У Латышонка были шансы отразить этот удар, но рикошетом от его рук мяч все-таки залетел в ворота. «Спартак» реализовал игровое преимущество, хотя не сказать, что задавил соперника большим числом опасных моментов.
Чудо-гол и сила воли
После перерыва картина не изменилась — «Спартак» постоянно атаковал, «Зенит» лишь изредка цеплялся за чужую половину поля. Несомненно, Кассьерра и Энрике здорово отрабатывали у своей штрафной, Глушенков внимательно играл по Барко. Но в атаке-то что? Раньше такие футболисты, как Вендел и Клаудиньо, в синергии с Дугласом Сантосом и Глушенковым могли обеспечить территориальное преимущество и доставку мяча в штрафную. Теперь первый дисквалифицирован, второй вообще ушел, и без них конструкция легкого и уверенного в себе «Зенита» рассыпалась. Это по-прежнему классная и старательная команда, но кое-чего важного ей не хватает.
«Спартак» же вместе с тем показал классную физическую форму. Особо выдающийся объем дали центральные полузащитники Мартинс и Умяров, которые перекусывали все. По крайней мере, так было до серии замен Семака (появились Мостовой и Мимович, Мантуан ушел в атаку), серьезно повлиявшие на ход встречи. Позже на поле вышли Соболев и Горшков, в которых за секунду до этого чуть не влетел по-хоккейному «бортанувший» Лусиано Бабич. Страсти и правда кипели будь здоров — особенно команды завелись после спорного момента, когда мяч после неудачной обработки Эраковича попал ему же в руку внутри штрафной. Станкович и его штаб долго кричали судье с призывом посмотреть повтор, но ВАР вмешиваться не стал, а Деян за активность получил желтую карточку.
Примерно к 70-й минуте «Зенит» стал чаще и дольше владеть мячом на чужой половине поля. А главное — пошли моменты, ведь Максименко несколько раз пришлось спасать. Не сказать, что гости устроили навал — зато шедевр выдал один исполнитель. У Луиса Энрике весь матч не шло в атаке, но тут он получил мяч под рабочую левую, сместился к центру и как рукой закинул в дальнюю девятку. Что за красота!
И когда показалось, что «Спартак» выдохся, все силы уже отданы, вновь на табло зажег свою фамилию Мартинс. Крис влетел в штрафную после потери «Зенита» и нашел второй свой момент, замкнув прострел Денисова. Дубль сразу за кубковым дублем «Акрону». А ведь до этого в нынешнем сезоне РПЛ Кристофер не забивал. Стадион еще минуту понервничал, когда шла проверка на возможный офсайд, но сегодня все сложилось в пользу «Спартака».
Команда отдала всю себя на поле, Станкович на руках уносил истощенного Барко — красно-белые заслужили и победу, и выход на второе место в таблице.