Глава РФС Дюков высказался о скандале с Венделом

Обратили ли на это внимание представители ФИФА и УЕФА? Обратили внимание мы. Думаю, что клуб со своей стороны тоже проведёт работу со своими болельщиками и впредь ничего подобного мы не увидим ни в Воронеже, ни на других стадионах«, — передаёт слова Дюкова корреспондент “Чемпионата” Егор Кабак.