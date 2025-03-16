Защитник «Спартака» Литвинов: против Дзюбы играть труднее, чем против Соболева

— Против Дзюбы играть труднее, чем против Соболева. По антропометрическим данным он большой и мощный. В силу возраста он очень опытный, знает, как нужно сыграть в той или иной ситуации.
— Перед матчем ты и ещё несколько игроков «Спартака» общались с Соболевым. Он, наконец, нашёл с кем поговорить по-русски?
— Нет (смеётся), просто он играл с нами, интересно, как у него дела. Он делился, как ему Питер после Москвы. Сказал, что дождливо, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.