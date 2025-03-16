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Защитник «Спартака» Литвинов: против Дзюбы играть труднее, чем против Соболева

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги заявил, что обороняться против форварда «Акрона» Артёма Дзюбы труднее, чем против нападающего петербуржцев Александра Соболева.

Источник: Чемпионат.com

— Против Дзюбы играть труднее, чем против Соболева. По антропометрическим данным он большой и мощный. В силу возраста он очень опытный, знает, как нужно сыграть в той или иной ситуации.

— Перед матчем ты и ещё несколько игроков «Спартака» общались с Соболевым. Он, наконец, нашёл с кем поговорить по-русски?

— Нет (смеётся), просто он играл с нами, интересно, как у него дела. Он делился, как ему Питер после Москвы. Сказал, что дождливо, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.