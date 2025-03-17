«Спартак» был лучше «Зенита» во всем. Аплодисменты Станковичу!

Когда билеты моментально раскупались (и привели к первому солдауту в Тушино за долгое время), ключевого игрока «отбивали» в КДК, а исход напрямую влиял на чемпионскую гонку. Все это было важно выдержать и не «поплыть» — как «Спартак» на первых минутах в Казани, где поражение фактически лишило команду права на ошибку. Деян Станкович это прекрасно понимал — и на главную битву весны выставил максимально надежный и проверенный состав. Литвинов, игравший с «Зенитом» в центре обороны в первом круге, заменил Дуарте. А Мартинс вытеснил Пруцева. Это тоже ожидаемо — и оправдалось уже в первом тайме.