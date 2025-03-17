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«Спартак» был лучше «Зенита» во всем. Аплодисменты Станковичу!

Мартинс — новый джокер!

Источник: Спорт-Экспресс

Такая наэлектризованность вокруг топ-матча в РПЛ не возникала очень давно.

Когда билеты моментально раскупались (и привели к первому солдауту в Тушино за долгое время), ключевого игрока «отбивали» в КДК, а исход напрямую влиял на чемпионскую гонку. Все это было важно выдержать и не «поплыть» — как «Спартак» на первых минутах в Казани, где поражение фактически лишило команду права на ошибку. Деян Станкович это прекрасно понимал — и на главную битву весны выставил максимально надежный и проверенный состав. Литвинов, игравший с «Зенитом» в центре обороны в первом круге, заменил Дуарте. А Мартинс вытеснил Пруцева. Это тоже ожидаемо — и оправдалось уже в первом тайме.

Причем в тот момент, когда казалось — Питер с трудом, но контролирует ситуацию. Сергей Семак выстроил 4−2−3−1: с парой опорных Барриос-Зделар и Лусиано Гонду в роли центрфорварда. Поначалу казалось, что план работает, но с каждой минутой становилось сложнее.

Осторожное и даже нервное начало многих разочаровало, но не должно удивлять: «Спартак» меньше всего хотел снова завалить старт. Гости тоже перестраховывались в каждом решении — на любое подключение вперед получали резкий контрвыпад.

«Спартак» лучше держался на чужой половине — выдавливать хозяев оттуда получалось с большим трудом. Умяров вгрызался во все единоборства, тут же возвращал мячи и стал важнейшей фигурой. Но еще до перерыва получил желтую — а учитывая аномальное количество фолов, это уже в тот момент выглядело опасно.

Но больше всех шокировал Мартинс. Сначала напугал вывихнутым плечом и потенциальной заменой. А после шокировал образцовым подключением к атаке. Брутальный отбор у Мантуана, классный рывок к штрафной и удар, с которым мог справляться Латышонок — но не справился. И — такой важный гол.

«Спартаку» точно нужен был Иван Илич, когда есть такой Кристофер? И точно ли «Зенит» приехал за победой в Москву — с таким первым таймом, в котором его полностью переиграли? Ни попадания в створ при двух ударах (для сравнения, у «Спартака» — семь), 0,11 xG и, главное, ход матча, быстро вышедший из-под контроля?

В середине второго тайма Семак признал, что стартовый план не работает. Уход Глушенкова и Кассьерры, который из-за перегруженной атаки снова вышел на непривычной позиции, напрашивался гораздо раньше. Ну, а появление Соболева — чисто психологический (опять же, ожидаемое) ход и попытка переломить матч за счет эмоций.

Шок, но в попытках выбрать подходящее оружие выстрелило самое опасное — то, которое все это время никто не замечал. У Луиса Энрике 80 минут не было ни моментов, ни опасных подходов. С дриблингом тоже не получалось — и футболисты «Спартака», казалось, с ним с запасом справляются. Ровно до одного момента. Ради которого за него и заплатили 33 миллиона евро. Уход с места от двух оппонентов, неотразимый удар — просто браво! Но ключевая (и очень показательная) ошибка «Зенита» — после такого удара играть на ничью.

Мощнейшая концовка в исполнении «Спартака» — и персонально от Мартинса — лучшее доказательство: это реальный претендент на титул. Который полностью превзошел «Зенит» и получил невероятный заряд на девять оставшихся туров.

Какой же мощный финиш сезона нас ждет!

Леонид Волотко

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
16.03.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Сергей Семак
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
45+2′
Кристофер Мартинс
(Даниил Денисов)
90′
Зенит
Луис Энрике
(Андрей Мостовой)
84′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
73′
6
Срджан Бабич
27′
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
31′
35
Кристофер Мартинс
82′
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
87′
7
Пабло Солари
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
90+4′
27
Нино
11
Луис Энрике
54′
32
Лусиано Гонду
5
Вильмар Барриос
79′
4
Юрий Горшков
14
Саша Зделар
90′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
68′
70
Огнен Мимович
30
Матео Кассьерра
68′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
79′
7
Александр Соболев
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
19
Фолы
18
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти