«Спартак» был лучше «Зенита» во всем. Аплодисменты Станковичу!

Такая наэлектризованность вокруг топ-матча в РПЛ не возникала очень давно.
Когда билеты моментально раскупались (и привели к первому солдауту в Тушино за долгое время), ключевого игрока «отбивали» в КДК, а исход напрямую влиял на чемпионскую гонку. Все это было важно выдержать и не «поплыть» — как «Спартак» на первых минутах в Казани, где поражение фактически лишило команду права на ошибку. Деян Станкович это прекрасно понимал — и на главную битву весны выставил максимально надежный и проверенный состав. Литвинов, игравший с «Зенитом» в центре обороны в первом круге, заменил Дуарте. А Мартинс вытеснил Пруцева. Это тоже ожидаемо — и оправдалось уже в первом тайме.
Причем в тот момент, когда казалось — Питер с трудом, но контролирует ситуацию. Сергей Семак выстроил 4−2−3−1: с парой опорных Барриос-Зделар и Лусиано Гонду в роли центрфорварда. Поначалу казалось, что план работает, но с каждой минутой становилось сложнее.
Осторожное и даже нервное начало многих разочаровало, но не должно удивлять: «Спартак» меньше всего хотел снова завалить старт. Гости тоже перестраховывались в каждом решении — на любое подключение вперед получали резкий контрвыпад.
«Спартак» лучше держался на чужой половине — выдавливать хозяев оттуда получалось с большим трудом. Умяров вгрызался во все единоборства, тут же возвращал мячи и стал важнейшей фигурой. Но еще до перерыва получил желтую — а учитывая аномальное количество фолов, это уже в тот момент выглядело опасно.
Но больше всех шокировал Мартинс. Сначала напугал вывихнутым плечом и потенциальной заменой. А после шокировал образцовым подключением к атаке. Брутальный отбор у Мантуана, классный рывок к штрафной и удар, с которым мог справляться Латышонок — но не справился. И — такой важный гол.
«Спартаку» точно нужен был Иван Илич, когда есть такой Кристофер? И точно ли «Зенит» приехал за победой в Москву — с таким первым таймом, в котором его полностью переиграли? Ни попадания в створ при двух ударах (для сравнения, у «Спартака» — семь), 0,11 xG и, главное, ход матча, быстро вышедший из-под контроля?
В середине второго тайма Семак признал, что стартовый план не работает. Уход Глушенкова и Кассьерры, который из-за перегруженной атаки снова вышел на непривычной позиции, напрашивался гораздо раньше. Ну, а появление Соболева — чисто психологический (опять же, ожидаемое) ход и попытка переломить матч за счет эмоций.
Шок, но в попытках выбрать подходящее оружие выстрелило самое опасное — то, которое все это время никто не замечал. У Луиса Энрике 80 минут не было ни моментов, ни опасных подходов. С дриблингом тоже не получалось — и футболисты «Спартака», казалось, с ним с запасом справляются. Ровно до одного момента. Ради которого за него и заплатили 33 миллиона евро. Уход с места от двух оппонентов, неотразимый удар — просто браво! Но ключевая (и очень показательная) ошибка «Зенита» — после такого удара играть на ничью.
Мощнейшая концовка в исполнении «Спартака» — и персонально от Мартинса — лучшее доказательство: это реальный претендент на титул. Который полностью превзошел «Зенит» и получил невероятный заряд на девять оставшихся туров.
Какой же мощный финиш сезона нас ждет!
Леонид Волотко