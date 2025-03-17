Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов в чемпионской гонке РПЛ после 21-го тура

Главным фаворитом является «Краснодар», чьи шансы на чемпионство оцениваются в 47,3%. Шансы московского «Спартака» на первое место оцениваются в 18,7%, «Зенита» — в 28,7%, «Локомотива» — в 3,1%, московского «Динамо» — в 1,4%, ЦСКА — в 0,8%.