Победный гол «Спартака» забит из офсайда? Иванов не удалил Рябчука и Умярова? Как отработала в Тушине бригада Иванова

К сожалению, это уже не первый случай в нашем чемпионате, когда показанные ВОЛ не убеждают в том, что они начерчены верно. А ведь с помощью этих линий подтверждается правильность решений судей в ключевых моментах. Тот же гол Мартинса теоретически может решить судьбу золотых медалей. В такой ситуации, наверное, клубы и лига должны решить, устраивает ли их такое качество, устраивает ли их такая технология, за которую они платят немалые деньги. Нужно ли вкладывать в нее еще больше, чтобы усовершенствовать, или же проще отказаться от таких ВОЛ.