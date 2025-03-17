Победный гол «Спартака» забит из офсайда? Иванов не удалил Рябчука и Умярова? Как отработала в Тушине бригада Иванова

В воскресенье вечером в ходе главной игры весны в чемпионате России-2024/25 «Спартак» — «Зенит» (2:1) возникло сразу несколько вопросов относительно вердиктов судьи Сергея Иванова, его ассистентов и видеоассистентов. Разберем спорные моменты.
ВОЛ ни в чем не убеждают
Придется пойти не в хронологическом порядке, а начать с самого главного — с победного мяча красно-белых, забитого Кристофером Мартинсом на 90-й минуте. Бригада Сергея Иванова гол засчитала — второй ассистент Варанцо Петросян не зафиксировал положение «вне игры». ВАР Алексей Сухой и АВАР Алексей Амелин провели проверку и не обнаружили свидетельств, что в момент паса партнера автор дубля оказался за линией офсайда. Взятие ворот было подтверждено.
При этом позднее были показаны китайские виртуальные линии (ВОЛ), которые якобы доказывают, что Мартинс не находился в положении «вне игры». На предоставленном стоп-кадре с ВОЛ непонятно, какие точки тел или ног двух игроков («Спартака» и «Зенита») видеоассистенты сочли ближайшими к линии ворот — то есть что они сравнивали. С пасом проще: правильность определения момента касания мяча очень важна, но по стоп-кадру хотя бы можно предположить, что он пойман правильно. А вот с двумя другими точками беда.
К сожалению, это уже не первый случай в нашем чемпионате, когда показанные ВОЛ не убеждают в том, что они начерчены верно. А ведь с помощью этих линий подтверждается правильность решений судей в ключевых моментах. Тот же гол Мартинса теоретически может решить судьбу золотых медалей. В такой ситуации, наверное, клубы и лига должны решить, устраивает ли их такое качество, устраивает ли их такая технология, за которую они платят немалые деньги. Нужно ли вкладывать в нее еще больше, чтобы усовершенствовать, или же проще отказаться от таких ВОЛ.
Падения Бонгонды и Мартинса
На 14-й и 34-й минутах Иванов дважды не отреагировал на падения спартаковцев в штрафной площади гостей назначением пенальти. Во втором случае у него были основания прибегнуть к такой мере.
Сначала он верно оценил единоборство Дугласа Сантоса с Тео Бонгондой, когда произошел ненаказуемый контакт примерно в бедрах футболистов. Тут повода назначить 11-метровый удар, на мой взгляд, действительно не было.
А вот затем Мартинс упал на газон не без помощи Густаво Мантуана, который ударил соперника сзади по правой ноге. Иванов фол не зафиксировал. Видеоассистенты Сухой и Амелин провели проверку и не стали вмешиваться в действия коллеги.
Мартинс тянулся к мячу, пытался сыграть в него, не ставил ногу на пути Мантуана, не подставлялся. Возможно, ВАР и АВАР оценили это иначе, решив, что спартаковец таким образом как раз пытался обмануть судью, а не завладеть мячом.
Рука Эраковича
На 77-й минуте рефери правильно не назначил пенальти в ворота гостей, когда в их штрафной площади произошел контакт мяча с правой рукой Страхини Эраковича. Зенитовский защитник совершил технический брак, сначала сыграв ногой в мяч. Затем тот отскочил ему в руку. Оснований для пенальти нет, равно как их нет и для вмешательства видеоассистентов.
Не удалены Умяров и Рябчук
На 66-й минуте на левом фланге «Зенита» произошло единоборство Наиля Умярова и Саши Зделара. Момент показали не лучшим образом. Непонятно, что сделал левой рукой спартаковец, который к тому времени уже получил желтую карточку. Сфолил ли он, сорвав перспективную атаку, за что должен был получить второе предупреждение в матче? Сфолил ли он, попав сопернику рукой в лицо, за что должен был получить второе предупреждение в матче? Или же он ничего не нарушил?
Кого должен был наказать Иванов желтой карточкой на 82-й минуте — Олега Рябчука или Мартинса? Оба пытались остановить разогнавшегося Луиса Энрике, тот упал — рефери назначил штрафной удар и вынес предупреждение Мартинсу. Накажи он Рябчука, тому пришлось бы покинуть поле, потому что 10 минутами ранее он уже был наказан за систематическое нарушение правил. Две желтые превратились бы в красную.
На 32-й минуте Иванов не вынес предупреждение Луису Энрике, завалившему около зенитовской штрафной площади Эсекьеля Барко. Ограничился только штрафным ударом. «Свою» желтую нападающий сине-бело-голубых все-таки получил за грубость на 53-й минуте.
На 46-й минуте ошибочно избежал заслуженной карточки Матео Кассьерра, ударивший шипами в голеностоп Бонгонду.
Качество трансляций
Снова приходится говорить о невысоком качестве телетрансляций в этом чемпионате. Есть две проблемы. Первая, видимо, связана с работой тех, кто отвечает за выбор повторов, ракурсов и тому подобное. Именно они ограничиваются мимолетным показом Умярова, отобравшего мяч у Зделара. Таким показом, по которому не понять, нарушил правила спартаковец или нет.
Попробуйте найти трансляцию матча «Оренбург» — «Факел» (1:0) и определить, почему не засчитан гол оренбуржцев. Сыграл Брайан Мансилья в мяч правой рукой или грудью? По тому, как это было показано, понять невозможно. Тут, наверное, дело не в режиссере, а в технических и технологических проблемах. Видимо, по-другому не показать.
Вернитесь в 20-й тур. Матч «Пари НН» — «Краснодар» (0:3). Как понять, соблюдена ли процедура выполнения пенальти на 90+4-й минуте? Показывают, как действовал вратарь «быков» Станислав Агкацев. А дело не в нем. Он точно ничего не нарушил при отражении удара. А нужно оценить, что делал другой краснодарец — Диего Коста. На одном из повторов видно, что он занес ногу над штрафной площадью, но где она оказалась до удара Николая Калинского, поставил ли краснодарец ее на газон или нет, понятно не было.
А ведь именно он первым успел к мячу, отбитому голкипером. Если Диего Коста наступил ногой на газон до удара — это нарушение. И тогда пенальти следовало повторить. Именно это очень долго проверяли видеоассистенты. Либо у них нашелся повтор, где четко видно, что краснодарец ничего не нарушил, либо такого повтора нет в природе.
И так из тура в тур. Не понять, почему игрок упал в штрафной, был ли контакт мяча с рукой, что произошло между игроками. Удивляет, раздражает… В прошлом сезоне было лучше. При этом хватает примеров блестящей работы операторов и режиссеров! Взять хотя бы пойманные в объективы средний палец Вендела и неправильно установленный Миралемом Пьяничем мяч при подаче углового, завершившегося победным голом ЦСКА.
Автор: Александр Бобров