Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

«Спартак» в воскресенье нанес поражение «Зениту» в матче 21-го тура чемпионата России со счетом 2:1. «Красно-белые» (43 очка) идут на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), «Зенит» (43) — третий. Лидером является «Краснодар» (46), который в прошедшем туре на выезде обыграл «Ростов» — 0:1.