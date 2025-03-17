Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» имеет больше шансов на победу в чемпионате России по футболу, чем московский «Спартак», согласно новому пересчету данных от суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports.
«Спартак» в воскресенье нанес поражение «Зениту» в матче 21-го тура чемпионата России со счетом 2:1. «Красно-белые» (43 очка) идут на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), «Зенит» (43) — третий. Лидером является «Краснодар» (46), который в прошедшем туре на выезде обыграл «Ростов» — 0:1.
По данным Opta, шансы «Спартака» на титул равняются 18,7% — третий результат. «Зенит» идет на втором месте с 29,7%. Лидирует «Краснодар», у которого 47,3%.
Также, по мнению суперкомпьютера Opta, шансы на чемпионство еще остаются только у московских «Локомотива» (3,1%), «Динамо» (1,4%) и ЦСКА (0,8%).