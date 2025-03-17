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Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Opta оценивает шансы «Спартака» на чемпионство в 18,7%

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» имеет больше шансов на победу в чемпионате России по футболу, чем московский «Спартак», согласно новому пересчету данных от суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports.

«Спартак» в воскресенье нанес поражение «Зениту» в матче 21-го тура чемпионата России со счетом 2:1. «Красно-белые» (43 очка) идут на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), «Зенит» (43) — третий. Лидером является «Краснодар» (46), который в прошедшем туре на выезде обыграл «Ростов» — 0:1.

По данным Opta, шансы «Спартака» на титул равняются 18,7% — третий результат. «Зенит» идет на втором месте с 29,7%. Лидирует «Краснодар», у которого 47,3%.

Также, по мнению суперкомпьютера Opta, шансы на чемпионство еще остаются только у московских «Локомотива» (3,1%), «Динамо» (1,4%) и ЦСКА (0,8%).

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
16.03.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Сергей Семак
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
45+2′
Кристофер Мартинс
(Даниил Денисов)
90′
Зенит
Луис Энрике
(Андрей Мостовой)
84′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
73′
6
Срджан Бабич
27′
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
31′
35
Кристофер Мартинс
82′
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
87′
7
Пабло Солари
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
90+4′
27
Нино
11
Луис Энрике
54′
32
Лусиано Гонду
5
Вильмар Барриос
79′
4
Юрий Горшков
14
Саша Зделар
90′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
68′
70
Огнен Мимович
30
Матео Кассьерра
68′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
79′
7
Александр Соболев
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
19
Фолы
18
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти