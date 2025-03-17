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В РФС рассмотрят удаление игрока «Факела» в матче с «Оренбургом»

КДК РФС рассмотрит удаление футболиста «Факела» Мертенса в матче с «Оренбургом».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Воронежский «Факел» намерен оспорить в контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) удаление игрока команды Дилана Мертенса в матче против «Оренбурга», сообщили РИА Новости в пресс-службе команды.

«Факел» в субботу в гостях проиграл «Оренбургу» (0:1) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как отмечается в протоколе встречи, Мертенс на 53-й минуте игры был удален за серьезное нарушение правил.

«По матчу “Оренбург” — “Факел” рассмотрим удаление футболиста гостей Мертенса за серьезное нарушение правил игры на 53-й минуте. Он приглашен на заседание, которое состоится в четверг», — заявил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.

На вопрос о намерении воронежской команды оспорить удаление игрока собеседник агентства ответил: «Пока не получали апелляцию “Факела”.