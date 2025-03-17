В РФС рассмотрят удаление игрока «Факела» в матче с «Оренбургом»

«Факел» в субботу в гостях проиграл «Оренбургу» (0:1) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как отмечается в протоколе встречи, Мертенс на 53-й минуте игры был удален за серьезное нарушение правил.