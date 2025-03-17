Суд не назначил дату слушаний по апелляциям Промеса

ГААГА, 17 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама по-прежнему не знает, когда будет определена дата слушаний по обеим апелляциям нидерландского футболиста Квинси Промеса, заявил РИА Новости пресс-секретарь инстанции Дилан де Хаан.
«Новая дата пока не назначена. Также неизвестно, когда она будет определена», — сказал Хаан в ответ на вопрос о том, назначил ли суд дату заседания по апелляциям Промеса.
В январе представитель суда отмечал, что не может назначить дату слушания из-за необходимости заслушать сначала показания четырех свидетелей по обоим делам. С тех пор ситуация не изменилась.
Апелляционный суд Амстердама в начале октября 2024 года отклонил большинство запросов адвокатов Промеса по делу о контрабанде наркотиков и по делу о нападении на двоюродного брата. Защита футболиста просила суд предоставить ей возможность провести дополнительные расследования.
В Нидерландах против Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
Окружной суд Амстердама 14 февраля прошлого года приговорил спортсмена к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Прокуратура Амстердама заявила РИА Новости, что Промес объявлен в международный розыск. Приговор обжалован стороной защиты.
В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 килограммов, которые, по версии следствия, принадлежали Промесу. Помимо этого, футболист якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому заплатил 250 тысяч евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности». По данным прокуратуры, Промес и Уортел входили в крупную преступную сеть. По мнению обвинения, Промес был одним из лидеров группировки. Прокуратура предоставила записи телефонных разговоров, в которых футболист говорит о вложении 75 тысяч евро в торговлю наркотиками и организацию доставки запрещенных веществ.
Кроме того, в июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами. Позднее футболист подал апелляцию на это решение. Инцидент произошел в июле 2020 года. По данным СМИ, игрок поссорился с двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом.
Бывший нападающий московского «Спартака» находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля прошлого года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года.