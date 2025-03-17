Алексей Мелёшин: надеюсь, шансы «Спартака» на чемпионство останутся до конца

«Не удивлён результатом, если смотреть по игре, всё по делу. Момент со вторым голом сложный, но для этого и существует VAR, чтобы решать такие моменты. Мартинс раскрывается за счёт тренировочного процесса и доверия тренера. Молодец! “Спартак” был настойчивее, больше хотел выиграть. Команда была максимально целеустремлённой и заряженной на победу. В какие-то моменты заставили ошибиться соперника и воспользовались этим. У “Спартака” есть большие шансы на чемпионство. Надеюсь, что они будут оставаться до последнего тура», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.