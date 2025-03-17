Дмитрий Ефремов: Пьянич — качественный футболист, который играет почти без потерь

«Видно, что у Пьянича есть колоссальный опыт. Он не делает лишних движений на поле, все передачи идут в такт. Возможно, некоторые ждут от него больше результативных действий, но у него не самая атакующая позиция на поле. Он не нацелен на то, чтобы забивать. Его задача — отдавать предголевые передачи. Он опорный полузащитник, который отдаёт передачи в последнюю треть. А его партнёры уже должны завершать моменты. Пьянич — качественный футболист, который играет почти без потерь», — приводит слова Ефремова Metaratings.