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СМИ: игроки «Спартака» получили пятикратные премиальные за матч с «Зенитом»

Футболисты «Спартака» получили пятикратные премиальные за победу над «Зенитом».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Футболисты «Спартака» получили премиальные в пятикратном размере после победы над «Зенитом», сообщает журналист Иван Карпов.

«Спартак» в воскресенье обыграл дома «Зенит» со счетом 2:1. «Красно-белые» одержали свою первую победу над петербуржцами в Российской премьер-лиге (РПЛ) с осени 2017 года. Также Семак впервые проиграл «Спартаку» в качестве тренера «Зенита» в матче РПЛ.

По информации источника, игрокам основного состава «Спартака» в матче с «Зенитом» выплатили по 2,1 миллиона рублей, вышедшим на замену — по 1 миллиону рублей, а тем, кто остался на скамейке запасных — по 435 тысяч рублей.

По итогам матча «Спартак» набрал 43 очка и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Зенит» по дополнительным показателям. После 21 тура лидирует «Краснодар» с 46 баллами.