Виктор Гончаренко: «Пари НН» чего-то не хватает, чтобы забить

«Не могу сказать, что мы не создаём моментов. Создаём, но нам чего-то не хватает, чтобы забивать. И, конечно, стандартные положения — это пока не та ситуация, где мы можем улучшить наши действия. По сути, в этом мы проиграли и “Краснодару”, и сейчас “Рубину” тоже. Стандартные положения — проблема, которую нам нужно решить», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».