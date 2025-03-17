Мартинс заявил, что оформил дубль в матче с «Зенитом» с вывихом плеча

«В эпизоде с первым голом Маркиньос отлично сыграл в прессинге, я почувствовал, что защитник будет от меня далековато. Благодаря тому, как открывался Манфред Угальде, передо мной был открытый путь к воротам. Я немного подумал и принял решение пробить. Второй гол — просто безумие. Я увидел мяч у себя в ногах, а дальше просто побежал, я не помню, что я делал. Это очень эмоциональный момент. Что касается возможного офсайда, то я не знал точно, есть он или нет. Мысленно себе повторял, что его нет, и потом гол все-таки засчитали, все были очень рады», — добавил 28-летний футболист.