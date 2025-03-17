Мартинс заявил, что оформил дубль в матче с «Зенитом» с вывихом плеча

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Футболист «Спартака» Кристофер Мартинс после матча с «Зенитом» в 21-м туре чемпионата России отметил, что получил в первом тайме игры вывих плеча, но докторам удалось ему его вправить.
Матч прошел в Москве в воскресенье, 16 марта, и завершился со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». Мартинс травмировался в концовке первого тайма, но после этого забил оба мяча команды, отличившись на 45-й и 90-й минутах. После матча люксембургский полузащитник давал интервью клубной пресс-службе в белой футболке с надписью «Кто мы? Мясо». Такую же в 2001 году после победного гола в ворота «Зенита» продемонстрировал капитан «Спартака» Егор Титов.
«В ситуации с травмой я почувствовал, что вывихнул плечо, потом получилось вставить его на место. Врач сказал, что могу продолжать играть. Было больно, но в такой игре, как эта, сдаваться нельзя. Сейчас я боли не чувствую, мне дали много таблеток. Думаю, на следующий день мне будет снова больно, но иногда нужно пострадать, встать и двигаться дальше. У меня в мыслях не было просить замену, да, я чувствовал боль, но если ты можешь двигаться — ты на поле», — сказал Мартинс в интервью, опубликованном в официальной группе «Спартака» в соцсети «ВКонтакте».
«В эпизоде с первым голом Маркиньос отлично сыграл в прессинге, я почувствовал, что защитник будет от меня далековато. Благодаря тому, как открывался Манфред Угальде, передо мной был открытый путь к воротам. Я немного подумал и принял решение пробить. Второй гол — просто безумие. Я увидел мяч у себя в ногах, а дальше просто побежал, я не помню, что я делал. Это очень эмоциональный момент. Что касается возможного офсайда, то я не знал точно, есть он или нет. Мысленно себе повторял, что его нет, и потом гол все-таки засчитали, все были очень рады», — добавил 28-летний футболист.