Роман Шишкин высказался об отсутствии Вендела в матче со «Спартаком»

«Вендел — квалифицированный футболист и один из ведущих игроков команды. Но для меня вопрос, как сказалось его отсутствие со “Спартаком”. Красно-белые практически весь матч не давали опорникам принимать мяч. Они активно участвовали в прессинге на чужой половине поля. Непонятно, как Вендел себя чувствовал бы на месте Зделара. “Спартак” пытался плотно играть. Мы знаем, что Вендел не любит такую игру, как и Барриос, Клаудиньо. Да, для “Зенита” Вендел стал потерей в плане подготовки Семака к матчу. Наверное, он бы выпустил Вендела вместо Зделара», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.