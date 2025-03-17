Шавло: у «Спартака» лучшая игра в РПЛ, борьба за чемпионство обостряется

Показывает ли сейчас «Спартак» чемпионскую игру? Да. На данный момент у этой команды лучшая игра в РПЛ. По накалу, движению, прессингу. Если сохранить [игру] получится, тогда у команды будет хорошее окончание сезона. А если «Спартак» будет опять прыгать туда-сюда, тогда придётся сложно«, — приводит слова Шавло “Евро-Футбол. Ру”.