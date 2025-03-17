Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Такие игры украшают наш чемпионат! Это футбол европейского уровня». Газзаев — о победе «Спартака» над «Зенитом»

Бывший главный тренер ЦСКА — о яркой победе красно-белых.

25

Мартинс — лучший игрок матча

— Какие впечатления от победы «Спартака» над «Зенитом»?

— Я получил от игры огромнейшее удовольствие! Обе команды бились за результат. Все игроки показывали рвение и желание победить, каждый был мобилизован, за счет чего мы и увидели отличный матч. Это был футбол по-настоящему европейского уровня, и хочется, чтобы такие игры мы видели чаще. «Спартак» выглядел лучше, поэтому его победу можно назвать заслуженной.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 21, 16.03.2025, 19:45
Спартак
2
Зенит
1

— Как вам Кристофер Мартинс?

— Он отлично сыграл. Во-первых, проделал огромный объем работы, чем сильно помог команде. Ну и во-вторых, конечно, показал себя в атаке с самой лучшей стороны. Безусловно, это лучший игрок матча.

— Его первый гол — результат ошибки Латышонка?

— Думаю, в том эпизоде Евгений мог и должен был выручать. Да, у Мартинса получился хороший удар, но мне кажется, голкипер «Зенита» мог сыграть лучше.

— Помимо Мартинса очень хорош был и Умяров. Согласны?

— За последнее время это лучшая игра Наиля! На позиции опорного полузащитника он практически все единоборства выиграл и совершил минимальное количество брака в передачах. Умяров показал очень высокий уровень и заслуживает лишь похвалы.

— Самый спорный момент матча — второй гол Мартинса. На ваш взгляд, там был офсайд?

— Этот момент разбирал ВАР. Если арбитру ничего не сказали, значит, положения «вне игры» там не было.

— То есть по судейству у вас вопросов нет?

— Работа Иванова мне понравилась. Он давал бороться и вести единоборства, но при этом пресекал любую грубость и конфликты. Сергей контролировал ход игры.

Глушенков сейчас даже не на ведущих ролях

— Переходим к «Зениту»: отсутствие Вендела сильно сказалось на игре со «Спартаком»?

— Конечно, Вендел — ключевой игрок команды, один из лучших центральных полузащитников во всем чемпионате. Но отсутствие одного футболиста не может так сильно влиять на качество футбола. К тому же у «Зенита» очень хорошая скамейка.

— Что происходит с Глушенковым?

— После травмы руки в первой части сезона Максим никак не может вернуться на свой высокий уровень: то ли уверенность потерял, то ли еще что-то… Глушенков феерически провел первые матчи в «Зените». Но потом случилось это повреждение. И вроде он восстановился, и сборы с командой провел. Но пока очень далек от самого себя образца старта сезона.

— Думаете, он еще наберет форму?

— Сложно сказать. Сейчас он даже не на ведущих ролях в «Зените».

— На ведущих ролях — Луис Энрике.

— Это крайне перспективный игрок! Высокая скорость, великолепное техническое оснащение, отличный удар. Он хорошо себя показал. Думаю, в будущем это будет очень большой и успешный футболист.

— «Спартак» — «Зенит» — один из лучших матчей в сезоне?

— Думаю, да. Такие игры — украшение нашего чемпионата.

Денис Сафронов