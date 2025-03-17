«Такие игры украшают наш чемпионат! Это футбол европейского уровня». Газзаев — о победе «Спартака» над «Зенитом»

— После травмы руки в первой части сезона Максим никак не может вернуться на свой высокий уровень: то ли уверенность потерял, то ли еще что-то… Глушенков феерически провел первые матчи в «Зените». Но потом случилось это повреждение. И вроде он восстановился, и сборы с командой провел. Но пока очень далек от самого себя образца старта сезона.