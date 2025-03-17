«Такие игры украшают наш чемпионат! Это футбол европейского уровня». Газзаев — о победе «Спартака» над «Зенитом»

Мартинс — лучший игрок матча
— Какие впечатления от победы «Спартака» над «Зенитом»?
— Я получил от игры огромнейшее удовольствие! Обе команды бились за результат. Все игроки показывали рвение и желание победить, каждый был мобилизован, за счет чего мы и увидели отличный матч. Это был футбол по-настоящему европейского уровня, и хочется, чтобы такие игры мы видели чаще. «Спартак» выглядел лучше, поэтому его победу можно назвать заслуженной.
— Как вам Кристофер Мартинс?
— Он отлично сыграл. Во-первых, проделал огромный объем работы, чем сильно помог команде. Ну и во-вторых, конечно, показал себя в атаке с самой лучшей стороны. Безусловно, это лучший игрок матча.
— Его первый гол — результат ошибки Латышонка?
— Думаю, в том эпизоде Евгений мог и должен был выручать. Да, у Мартинса получился хороший удар, но мне кажется, голкипер «Зенита» мог сыграть лучше.
— Помимо Мартинса очень хорош был и Умяров. Согласны?
— За последнее время это лучшая игра Наиля! На позиции опорного полузащитника он практически все единоборства выиграл и совершил минимальное количество брака в передачах. Умяров показал очень высокий уровень и заслуживает лишь похвалы.
— Самый спорный момент матча — второй гол Мартинса. На ваш взгляд, там был офсайд?
— Этот момент разбирал ВАР. Если арбитру ничего не сказали, значит, положения «вне игры» там не было.
— То есть по судейству у вас вопросов нет?
— Работа Иванова мне понравилась. Он давал бороться и вести единоборства, но при этом пресекал любую грубость и конфликты. Сергей контролировал ход игры.
Глушенков сейчас даже не на ведущих ролях
— Переходим к «Зениту»: отсутствие Вендела сильно сказалось на игре со «Спартаком»?
— Конечно, Вендел — ключевой игрок команды, один из лучших центральных полузащитников во всем чемпионате. Но отсутствие одного футболиста не может так сильно влиять на качество футбола. К тому же у «Зенита» очень хорошая скамейка.
— Что происходит с Глушенковым?
— После травмы руки в первой части сезона Максим никак не может вернуться на свой высокий уровень: то ли уверенность потерял, то ли еще что-то… Глушенков феерически провел первые матчи в «Зените». Но потом случилось это повреждение. И вроде он восстановился, и сборы с командой провел. Но пока очень далек от самого себя образца старта сезона.
— Думаете, он еще наберет форму?
— Сложно сказать. Сейчас он даже не на ведущих ролях в «Зените».
— На ведущих ролях — Луис Энрике.
— Это крайне перспективный игрок! Высокая скорость, великолепное техническое оснащение, отличный удар. Он хорошо себя показал. Думаю, в будущем это будет очень большой и успешный футболист.
— «Спартак» — «Зенит» — один из лучших матчей в сезоне?
— Думаю, да. Такие игры — украшение нашего чемпионата.
Денис Сафронов