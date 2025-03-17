Тимур Гурцкая: Соболев вышел на поле, чтобы пообниматься с игроками «Спартака»

«Тебе дают 10−15 минут, ты хотя бы эти минуты поборись. Если что-то не получается, сломай кого-то, характер прояви. Я думаю, что он вышел на поле, чтобы пообниматься и поздравить игроков “Спартака”, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала “Это футбол, брат!”.
После 21-го тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.
22 марта «Зенит» сыграет домашнюю товарищескую встречу с белорусским БАТЭ.