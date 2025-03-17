Тимур Гурцкая: Соболев вышел на поле, чтобы пообниматься с игроками «Спартака»

«Тебе дают 10−15 минут, ты хотя бы эти минуты поборись. Если что-то не получается, сломай кого-то, характер прояви. Я думаю, что он вышел на поле, чтобы пообниматься и поздравить игроков “Спартака”, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала “Это футбол, брат!”.