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Тимур Гурцкая: Соболев вышел на поле, чтобы пообниматься с игроками «Спартака»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая оценил игру форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева в матче с московским «Спартаком» (1:2) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

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«Тебе дают 10−15 минут, ты хотя бы эти минуты поборись. Если что-то не получается, сломай кого-то, характер прояви. Я думаю, что он вышел на поле, чтобы пообниматься и поздравить игроков “Спартака”, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала “Это футбол, брат!”.

После 21-го тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.

22 марта «Зенит» сыграет домашнюю товарищескую встречу с белорусским БАТЭ.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
16.03.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Сергей Семак
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
45+2′
Кристофер Мартинс
(Даниил Денисов)
90′
Зенит
Луис Энрике
(Андрей Мостовой)
84′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
73′
6
Срджан Бабич
27′
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
31′
35
Кристофер Мартинс
82′
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
87′
7
Пабло Солари
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
90+4′
27
Нино
11
Луис Энрике
54′
32
Лусиано Гонду
5
Вильмар Барриос
79′
4
Юрий Горшков
14
Саша Зделар
90′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
68′
70
Огнен Мимович
30
Матео Кассьерра
68′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
79′
7
Александр Соболев
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
19
Фолы
18
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти