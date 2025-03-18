Егор Титов: Если попадешь под такого Умярова — мало не покажется!

— Герой. Он был везде. Я уже как-то отмечал, что это один из лучших игроков в РПЛ — бокс-ту-бокс. И он добегает не только до штрафной соперника, а еще и вбегает в нее! Это огромный плюс в его игре. Поэтому, когда пошли слухи о том, что «Спартак» может продать хавбека, я, не скрою, расстроился. Для меня Мартинс — действительно один из сильнейших опорников нашей лиги, который помимо разрушения еще нацелен и на голы. Как следствие — победный мяч в его исполнении. Да, кому-то показалось, что был офсайд. Но, слава богу, гол засчитали. Все решили буквально миллиметры.