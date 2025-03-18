Карпин рассказал, что чувствует себя лучше после ухода из «Ростова»

— Да. Понятно, что он спал. Дело не только в конкретном моменте и физическом состоянии. Здесь больше про психологию. Около 35 дней у нас был отпуск в январе, но всё равно я почувствовал, что не готов психологически давать те эмоции, которые нужны команде. Да, физически полегче. Ростовчане едут сейчас из Ростова‑на‑Дону на автобусе уже 12 часов, этого как минимум мне удалось избежать. Состояние лучше, чем у них, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».