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Зорин: не успел поговорить со Станковичем перед арендой в «Ахмат», всё быстро решилось

Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин высказался о своей аренде в «Ахмат».

Источник: Чемпионат.com

По словам футболиста, его переход в грозненский клуб был организован очень быстро. Зорин даже не успел поговорить перед отъездом с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

— Перед уходом из «Спартака» у тебя был разговор со Станковичем?

— Перед выездом нет — всё решилось очень быстро. Поговорить не успели. Ребята же все пожелали удачи, я прошёлся по комнатам, попрощался со всеми. Обычный футбольный момент. Периодически все меняют команды, — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.