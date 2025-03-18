Зорин: не успел поговорить со Станковичем перед арендой в «Ахмат», всё быстро решилось

— Перед выездом нет — всё решилось очень быстро. Поговорить не успели. Ребята же все пожелали удачи, я прошёлся по комнатам, попрощался со всеми. Обычный футбольный момент. Периодически все меняют команды, — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.