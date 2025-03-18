Цорн: «Спартак» заслуженно обыграл «Зенит», команда находится в хорошей форме

«Спартак» показал великолепный матч и заслуженно обыграл «Зенит». Видно, что команда находится в хорошей физической форме и хочет побеждать. Особенно выделялся Кристофер Мартинс, и не только голами. Желаю красно-белым доиграть сезон в том же духе«, — сказал Цорн в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.