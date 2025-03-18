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Цорн: «Спартак» заслуженно обыграл «Зенит», команда находится в хорошей форме

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал победу красно-белых в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» показал великолепный матч и заслуженно обыграл «Зенит». Видно, что команда находится в хорошей физической форме и хочет побеждать. Особенно выделялся Кристофер Мартинс, и не только голами. Желаю красно-белым доиграть сезон в том же духе«, — сказал Цорн в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка).