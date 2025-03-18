Гарсия останется в «Спартаке» и не присоединится к сборной из-за травмы

«Ливай Гарсия, вызванный в сборную Тринидада и Тобаго, остался в расположении клуба. У него небольшое повреждение, в связи с чем было принято решение не рисковать здоровьем игрока и пройти восстановление в Москве», — сообщили в пресс-службе клуба.