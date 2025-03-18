Гарсия останется в «Спартаке» и не присоединится к сборной из-за травмы

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Ливай Гарсия останется в расположении клуба и не присоединится к сборной Тринидада и Тобаго на ближайших сборах из-за травмы, сообщает пресс-служба «красно-белых».
«Ливай Гарсия, вызванный в сборную Тринидада и Тобаго, остался в расположении клуба. У него небольшое повреждение, в связи с чем было принято решение не рисковать здоровьем игрока и пройти восстановление в Москве», — сообщили в пресс-службе клуба.
Форвард сборной Тринидада и Тобаго в начале февраля перешел в «Спартак» из греческого АЕКа, по данным портала Transfermarkt, за 18,7 миллиона евро. Трансфер стал крупнейшим в истории московского клуба. За новую команду он провел четыре матча и не отметился результативными действиями.