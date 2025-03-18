Экс-тренер «Зенита» Рапопорт: Соболев поплыл, ему не хватает характера, как у Дзюбы

Мне кажется, на Соболева очень сильно повлияла психологическая обстановка после ухода из «Спартака». Он столкнулся с критикой болельщиков. Я думал, что Соболев покрепче духом, но он поплыл. Александру нужно взять себя в руки психологически и добиваться того, что он умеет. Когда Дзюба переходил в «Зенит» из «Спартака», я не был уверен, что Артём себя проявит. Но у Дзюбы совсем другой характер! Соболеву пока не хватает этого характера. Артём, где бы ни был, доказывал самому себе, что он игрок. Если Соболев захотел перейти в «Зенит», значит, должен быть конкурентоспособным«, — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.