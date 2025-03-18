Фантастический Мартинс, провал Глушенкова, ошибка Семака с Соболевым. 10 наблюдений по матчу «Спартак» — «Зенит»

«Спартак» обыграл «Зенит» в ярчайшем матче — 2:1. Москвичи обошли питерцев в турнирной таблице, всерьез вмешавшись в борьбу за золото.
За счет чего выиграли красно-белые? Десять главных наблюдений.
1. Деян Станкович не стал экспериментировать — на поле вышли ровно те футболисты, которые начинали весеннюю часть сезона. За исключением, понятно, дисквалифицированного парагвайца Алексиса Дуарте, которого ожидаемо заменил Литвинов. По этому поводу было много вопросов, поскольку Руслан длительное время не выходил в старте. Скепсиса добавил момент из кубкового матча с «Акроном», когда Дзюба продавил Литвинова и забил второй гол. Но Станкович сделал осознанный выбор — молодой россиянин играл против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Тогда «Спартак» не пропустил, а Руслан провел хороший матч. Сильная игра получилась и на выходных. Выпускник спартаковской школы отлично читал действия соперника, вовремя страховал партнеров и начинал атаки первым пасом. Такой Литвинов точно заставит Дуарте напрячься, потому что Руслан — достойный конкурент.
2. У Семака проблема сформировалась в связи с дисквалификацией Вендела. Бразилец — ключевая фигура в выходе из-под прессинга и продвижении мяча. По большому счету именно он главный конструктор зенитовских атак. Для преодоления кризиса креатива в центре Семак перешел на 4−2−3−1 с двумя выраженными опорными — Зделаром и Барриосом, а «десятку» исполнил Глушенков. И Максим матч провалил: 17% успешных единоборств — результат за гранью добра и зла. Ну и Кассьерра слева в атаке — идея, которая себя не оправдала. Маттео не хватало мобильности и подвижности. А самое главное — не очень понятно, зачем он вообще выходил при наличии Мостового и Педро, которые играют на этой позиции постоянно.
3. «Спартак» просто замучил «Зенит» тем самым прессингом, которому так здорово противостоит Вендел. Красно-белые совершили 27 попыток (больше было только в матче с Нижним — 30). Причем в Санкт-Петербурге Станкович действовал в похожем стиле. Тогда было на одно прессинг-действие меньше. На «Лукойл Арене» 56% попыток вышли успешными. Но это очень условное понятие, поскольку статистика не может (да и не должна) учитывать полноценное воздействие этого элемента на соперника. Но факт остается фактом, что «Зенит» чувствовал себя очень неуютно и, даже проигрывая, организовал всего 13 входов в штрафную «Спартака» — пятый худший командный результат в текущей РПЛ. Но здесь есть нюанс — все остальные матчи, в которых это количество было еще меньше, «Зенит» выиграл, поэтому необходимость атаковать в определенный момент отпадала. «Спартаку» же команда Семака проигрывала практически весь второй тайм и совсем ничего не могла сделать.
4. Нужно сказать, что в третьем пункте содержится вещественное доказательство того, почему Максим Глушенков матч провалил. Максим был ответственным за импровизацию в финальной трети, а ее не случилось. «Зенит» только трижды ударил по воротам, причем дважды — со стандартов. И один раз — голевой — из-за штрафной через шикарные индивидуальные действия Луиса Энрике, которого мы не видели в игре практически 1,5 часа. Поэтому тезис «Спартак» на поле был в одиночестве«— вполне себе оправданный. “Зенит” именно в этом матче просто растворился.
5. Отчасти это объясняется изначальным настроением Сергея Семака. Главный тренер «Зенита» вышел на «Спартак» с двумя пассивными в атаке опорными. Зделар и Барриос — очень однобокое сочетание, направленное на сдерживание, а не на создание моментов. Еще более удивила замена Зделара на Дркушича перед вторым пропущенным голом, а еще Барриоса на Горшкова при счете 1:0 в пользу спартаковцев (с переводом Сантоса в центр поля). Удивительные решения, которые кричат о том, что «Зенит» мечтал в этом матче просто не проиграть. Стратегически Семаку такая ничья не повредила бы, но вышло так, как в итоге вышло.
6. Соболев снова попал под огонь критики. Но я бы высказал парадоксальное мнение: Семак просчитался, ему нужно давать Александру большее количество времени. Соболев в старте был бы отличным решением. Вы скажете, что тренеру всегда виднее. И это будет справедливо, но с выходом Александра с первых минут «Зенит» мог получить преимущество в борьбе с тем же Литвиновым, которого не было у Лусиано. Александр не умеет выходить на замены. Это уже очевидно. И если Семак хочет получить его лучшие качества, надо больше доверять в матчах чемпионата. Иначе через сезон следующей остановкой для Александра станет, например, клуб «Сочи».
7. Что касается судейства, то здесь очень много вопросов по голу Мартинса, фолам «Зенита» в штрафной (рука Эраковича и падение Мартинса в первом тайме), вторым желтым для Бабича и Умярова. Можно спорить по каждому из эпизодов, но стоит занести в актив Сергею Иванову динамику игры. Она не прерывалась и беспричинно не замедлялась. По-моему, это очень важно. И, возможно, именно это и позволило «Спартаку» показать такой футбол.
8. Однозначным героем матча стал Мартинс. Два гола, вдохновенная игра — уже история. Но в целом уже в кубковой встрече с «Акроном» на прошедшей неделе стало ясно, что Мартинс находится на пике физической формы, от которой он очень зависим. Его попытка удара через себя с 20 метров красноречиво доказывала, что «восьмерка» «Спартака» прямо сейчас чувствует себя просто невероятно. Второй гол — фантастическая нацеленность Кристофера на ворота. И тут мы вспоминаем забавный факт: в 2015 году в рамках юношеской Лиги чемпионов Мартинс уже забивал «Зениту» — тогда он играл левого флангового нападающего. История очень интересная не только с точки зрения аналогии, но и потому, что по образованию Кристофер — игрок атакующий. И сейчас он сыграл именно так, как его учили в академии. При этом мне не нравятся разговоры, что «Спартак» зря искал игрока не его позицию. В такой форме Мартинс в «Спартаке» еще не показывался. Это раз. И второе — его возможности очень сильно зависят от его «физики». Играть за счет безусловных качеств (как, например, Барко) полузащитник сборной Люксембурга не в состоянии. Хотя его проявление в матче достойно восхищения любой степени.
9. А забивал Мартинс в ворота Латышонка. Евгений — один из лучших вратарей чемпионата с точки зрения рефлексов. Но как же он порой ужасен в ситуации с дальними ударами. Не сказать, что Кристофер в первом тайме идеально попал в угол. Сильно — да, но близко к центру. К сожалению для Латышонка, дальние удары — его большая проблема. И об этом знают все.
10. После матча Семак сказал, что «Спартак» не создал большого количества голевых моментов. И это абсолютная правда. Красно-белые сподобились только на пять голевых ситуаций. Но и это вполне себе нормально. Во всяком случае, у «Зенита» голевых моментов было всего три, один из которых гол, который вряд ли можно и моментом голевым назвать в полной мере. В остальном в атаке все выглядело скучно. «Спартак» очень здорово контролировал центр поля через усилия великолепного Умярова (с отрывом лучший игрок сезона в команде), совершившего огромное количество отборов и перехватов. Красно-белые подавили активность не только атакующих футболистов «Зенита», но и лучшего по этой весне Мантуана. Густаво в основном оборонялся, а еще потерял мяч в моменте с первым голом, где его прессингом накрыл злющий Маркиньос.
Самое важное для «Спартака» — две вещи. Во-первых, команда показывает, что может дожимать любого соперника. Это очень заметное и яркое качество. Во-вторых, даже этой команде есть куда прибавлять — Барко, Угальде и Бонгонда точно могут играть лучше. Весной никто из них не показал максимума в атаке. Осенью все выглядели сильнее. Плюс еще в процессе адаптации Ливай Гарсия и Пабло Солари, которые понемногу встраиваются в командные механизмы.
По «Зениту» все намного сложнее. Луис Энрике, очевидно, крайний форвард-отшельник, который не будет вести игру, как тот же Малком. Вы можете легко забыть о нем на 89 минут, а потом вспомнить, когда Луис забьет. Так бывало и в «Ботафого». Поэтому он точно не станет ключевым в командной схеме и не даст атакам кучу энергии. Много говорилось, что без Клаудиньо «Зенит» стал слабее, но без Вендела это совсем разбалансированная команда. Поэтому Семаку придется выравнивать ситуацию с привлечением собственных ресурсов. Понятно, что Вендел вернется, но все же.