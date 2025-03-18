Фантастический Мартинс, провал Глушенкова, ошибка Семака с Соболевым. 10 наблюдений по матчу «Спартак» — «Зенит»

8. Однозначным героем матча стал Мартинс. Два гола, вдохновенная игра — уже история. Но в целом уже в кубковой встрече с «Акроном» на прошедшей неделе стало ясно, что Мартинс находится на пике физической формы, от которой он очень зависим. Его попытка удара через себя с 20 метров красноречиво доказывала, что «восьмерка» «Спартака» прямо сейчас чувствует себя просто невероятно. Второй гол — фантастическая нацеленность Кристофера на ворота. И тут мы вспоминаем забавный факт: в 2015 году в рамках юношеской Лиги чемпионов Мартинс уже забивал «Зениту» — тогда он играл левого флангового нападающего. История очень интересная не только с точки зрения аналогии, но и потому, что по образованию Кристофер — игрок атакующий. И сейчас он сыграл именно так, как его учили в академии. При этом мне не нравятся разговоры, что «Спартак» зря искал игрока не его позицию. В такой форме Мартинс в «Спартаке» еще не показывался. Это раз. И второе — его возможности очень сильно зависят от его «физики». Играть за счет безусловных качеств (как, например, Барко) полузащитник сборной Люксембурга не в состоянии. Хотя его проявление в матче достойно восхищения любой степени.