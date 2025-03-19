Звезда «Спартака» собирается в Англию, «Реал» ищет замену легенде. Трансферные слухи дня

— Это означает, что я всё делаю правильно. Не обращаю особого внимания на слухи о других клубах, потому что сейчас мы находимся на решающем этапе сезона. У нас осталось 12 финалов в чемпионате и Кубке, и именно на этом я сосредоточен. Если в будущем появится такая возможность, то буду рад ей, но сейчас я очень счастлив в России.