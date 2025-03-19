Звезда «Спартака» собирается в Англию, «Реал» ищет замену легенде. Трансферные слухи дня

Угальде уедет в АПЛ?
Костариканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, комментируя слухи об интересе ведущих клубов Европы, признался, что мечтает поиграть в английской Премьер-лиге. Ранее СМИ сообщали, что за 22-летним футболистом следят «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенала», «ПСЖ» и «Монако».
— Это означает, что я всё делаю правильно. Не обращаю особого внимания на слухи о других клубах, потому что сейчас мы находимся на решающем этапе сезона. У нас осталось 12 финалов в чемпионате и Кубке, и именно на этом я сосредоточен. Если в будущем появится такая возможность, то буду рад ей, но сейчас я очень счастлив в России.
Это мечта каждого из нас — играть в АПЛ, лучшей лиге мира. Но на всё нужно время. Я ежедневно работаю, чтобы добиться этого, — приводит слова Угальде Teletica.
Манфред играет за «Спартак» с января 2024 года. В нынешнем сезоне он забил 17 голов и отдал три результативные передачи в 25 матчах.
«МЮ» готовит масштабную распродажу
«Манчестер Юнайтед» намерен продать шестерых футболистов в ближайшее трансферное окно. Таким образом, под данным журналиста Флориана Плеттенберга, манкунианцы хотят увеличить бюджет для покупки более классных игроков.
На выход могут отправиться защитник Виктор Линделеф, полузащитники Каземиро, Кристиан Эриксен и Кобби Майну, а также форварды Маркус Рэшфорд и Антони, которые находятся в аренде. При этом Эриксен уже сообщил скандинавскому телеканалу TV2, что готов уйти из клуба.
Сейчас «МЮ» прорабатывает новую финансовую стратегию, которая должна оптимизировать бюджет. Из-за нее часть работников клуба попала под сокращение, а билеты на домашние матчи подорожали.
Легендарный форвард «Севильи» завязал с футболом
Нападающий Кевин Гамейро объявил о завершении карьеры. Последним клубом 37-летнего француза стал «Страсбур», в котором он играл до лета 2024 года.
— Пришло время с гордостью и ноткой ностальгии закрыть прекрасную главу моей жизни. Страница переворачивается, но любовь к футболу останется навсегда, — написал Гамейро в соцсетях.
Кевин — воспитанник «Страсбура». На взрослом уровне он поиграл за «Лорьян», «ПСЖ», «Севилью», «Атлетико» и «Валенсию». Также форвард провел 13 матчей за сборную Франции и забил три мяча. Гамейро четыре раза выигрывал Лигу Европы, из них трижды — с «Севильей» и однажды с «Атлетико».
«Реал» ищет замену Модричу?
Мадридский «Реал» намерен укрепить линию полузащиты на фоне неопределенного будущего Луки Модрича. Эта цель, как сообщает Relevo, будет главной ближайшим летом. Перед скаутским отделом уже поставлена задача найти замену хорвату.
Ранее сообщалось, что Модрич хочет продлить соглашение с «Реалом» — в его планах отыграть еще один сезон в Испании и подготовиться к чемпионату мира 2026 года. AS утверждал, что клуб согласился начать переговоры о новом договоре, но только в конце сезона. Футболиста якобы устроил такой вариант.
Лука Модрич играет в «Реале» с 2012 года. За это время он стал настоящей легендой клуба и всего мирового футбола. На его счету 569 матчей за испанцев, 42 забитых мяча и 92 голевые передачи. Модрич — вице-чемпион мира по футболу 2018 года и обладатель «Золотого мяча».
«Ливерпуль» не отказывается от планов на Фримпонга
Защитник «Байера» и сборной Нидерландов Джемери Фримпонг может перейти в «Ливерпуль». По информации Bild, мерсисайдцы до сих пор сохраняют интерес к футболисту, а главный тренер Арне Слот поддерживает плотную связь с ним. Фримпонг рассматривается как замена Тренту Александеру-Арнольду.
«Байер» готов расстаться с голландцем за 40 млн евро. Контракт Джемери с немецким клубом рассчитан до 2028 года. Трансфер может состояться уже ближайшим летом.
Автор: Дмитрий Панов