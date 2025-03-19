«Факел» нашел издававшего расистские выкрики болельщика и попросил о смягчении наказания для клуба

— Мы изучили практику решений, которые КДК РФС выносил по аналогичным нарушениям в течение последних нескольких лет. Наказание, которое вынесли в нашем случае — самое жесткое. Можем говорить даже о том, что оно самое жесткое в истории российского футбола. Поэтому мы и настаиваем на несоразмерности произошедшего. У нас самые высокие продажи абонементов в стране, самый высокий процент заполняемости стадиона. Воспитанники академии, ветераны и семейная аудитория на трибунах — почему все они должны страдать из-за поступка одного конкретного человека, который не умеет вести себя в обществе? Мы бы очень не хотели, чтобы облик воронежского болельщика так воспринимался из-за одного провокатора, — объяснили в пресс-службе.