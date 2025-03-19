«Факел» нашел издававшего расистские выкрики болельщика и попросил о смягчении наказания для клуба

В матче 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом» (2:0) игрок сине-бело-голубых Вендел получил красную карточку за неприличный жест в адрес воронежских болельщиков. Сообщалось, что бразилец подвергся расистским оскорблениям. КДК РФС обязал «Факел» провести ближайший домашний матч без зрителей и выплатить штраф 1 млн рублей. Вендела дисквалифицировали на два матча, один из них — условно.
«Факел» отправил обращение в Апелляционный комитет РФС с просьбой о смягчении наказания КДК РФС.
По итогам внутреннего расследования воронежского клуба был выявлен болельщик на Южной трибуне, который, судя по всему, и издавал «уханья» в адрес игроков «Зенита».
— Мы не оглашаем детали, лишь акцентируем ваше внимание на нескольких аспектах. Во-первых, клуб подал жалобу в установленные сроки и провел собственное расследование, как и обещал. Проделан огромный объем работы. Клуб не только изучил все видеоматериалы, но и опросил сотни свидетелей, в том числе стюардов и сотрудников ЧОПа. Единичный случай проявления оскорбительного поведения зафиксирован, все материалы переданы в правоохранительные органы. Мы сразу после того матча заявили о принципе нулевой терпимости к любым видам дискриминации, и наши слова не разошлись с делом, — подчеркнули в пресс-службе клуба.
В «Факеле» акцентируют внимание на чрезмерной жесткости решения КДК.
— Мы изучили практику решений, которые КДК РФС выносил по аналогичным нарушениям в течение последних нескольких лет. Наказание, которое вынесли в нашем случае — самое жесткое. Можем говорить даже о том, что оно самое жесткое в истории российского футбола. Поэтому мы и настаиваем на несоразмерности произошедшего. У нас самые высокие продажи абонементов в стране, самый высокий процент заполняемости стадиона. Воспитанники академии, ветераны и семейная аудитория на трибунах — почему все они должны страдать из-за поступка одного конкретного человека, который не умеет вести себя в обществе? Мы бы очень не хотели, чтобы облик воронежского болельщика так воспринимался из-за одного провокатора, — объяснили в пресс-службе.