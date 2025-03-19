В Германии ограбили дом экс-игрока «Динамо» Кевина Кураньи

«Я был на дне рождения со своей семьей. Когда я вернулся домой, я увидел внутри свет и был удивлён. На полу в доме валялись какие-то предметы. Вот тогда я понял, что что-то не так, и крикнул: “Эй, эй!” Грабители выпрыгнули с балкона и убежали. Я побежал за ними, но они скрылись в темном лесу. Потом приехала полиция. Воры украли деньги, драгоценности и несколько сумочек», — приводит слова Кураньи Bild.