Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвей Кисляк из ЦСКА вошёл в топ-20 самых дорогих молодых игроков мира на своей позиции

Сегодня, 19 марта, немецкий портал Transfermаrkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, произвёл обновления данных по Российской Премьер-Лиге.

Источник: Чемпионат.com

Центральный полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк подорожал на € 2,8 млн. Новая цена 19-летнего футболиста составила € 4 млн.

Таким образом, Матвей Кисляк вошёл в топ-20 самых дорогих центральных полузащитников мира в возрасте 19 лет и младше. Россиянин занял в списке 17-е место. Лидерами рейтинга являются полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери и Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед».

Самые дорогие центральные полузащитники мира в возрасте до 19 лет (март 2025):

1. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») — € 60 млн (19 лет).

2. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») — € 55 млн (19 лет).

3. Айюб Буадди («Лилль») — € 25 млн (17 лет).

4. Лукас Бергвалль («Тоттенхэм») — € 25 млн (19 лет).

5. Джек Хиншелвуд («Брайтон») — € 24 млн (19 лет).

6. Льюис Майли («Ньюкасл») — € 22 млн (18 лет).

7. Джоб Беллингем («Сандерленд») — € 18 млн (19 лет).

17. Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 4 млн (19 лет).