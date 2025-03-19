Матвей Кисляк из ЦСКА вошёл в топ-20 самых дорогих молодых игроков мира на своей позиции

Таким образом, Матвей Кисляк вошёл в топ-20 самых дорогих центральных полузащитников мира в возрасте 19 лет и младше. Россиянин занял в списке 17-е место. Лидерами рейтинга являются полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери и Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед».