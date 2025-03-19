«Спартак» был сильнее «Зенита» в дерби, считает Кержаков

«Можно сколько угодно говорить о пенальти, карточках, офсайдах, но “Спартак” был сильнее “Зенита”. “Зенит” не показывает чемпионской игры. Может не стать чемпионом. “Спартак” стал ли чемпионом в год столетия? Это не гарантия», — сказал Кержаков журналистам.