«Спартак» был сильнее «Зенита» в дерби, считает Кержаков

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Футболисты «Зенита» не показывают чемпионской игры и рискуют не выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) в год столетия клуба, заявил бывший нападающий «сине-бело-голубых» Александр Кержаков.
В воскресенье «Зенит» проиграл на выезде московскому «Спартаку» со счетом 1:2 в матче 21-го тура чемпионата России. «Красно-белые» одержали первую победу над петербуржцами в Российской премьер-лиге (РПЛ) с осени 2017 года.
«Можно сколько угодно говорить о пенальти, карточках, офсайдах, но “Спартак” был сильнее “Зенита”. “Зенит” не показывает чемпионской игры. Может не стать чемпионом. “Спартак” стал ли чемпионом в год столетия? Это не гарантия», — сказал Кержаков журналистам.
«Спартак» после 21 тура занимает второе место в таблице, «Зенит» — третье, у обеих команд по 43 очка. Возглавляет таблицу «Краснодар» (46 очков).