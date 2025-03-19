Александр Кержаков объяснил причины неудачной игры Соболева в «Зените»

— Очень хорошая конкуренция, очень мало игровой практики и, наверное, скомканная подготовка к сезону в том числе. Не может быть такого, чтобы человек не играл, а потом вышел и был на голову сильнее всех. Не знаю, вопрос ли это времени. Я не работал с ним, не знаю его сильные и слабые стороны, — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.