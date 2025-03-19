Луис Энрике стал самым дорогим футболистом РПЛ: жаркая фотосессия очаровательной девушки полузащитника «Зенита»

В зимнее трансферное окно Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого», и его стоимость оценивалась в 22 млн евро. Теперь же полузащитник, по данным Transfermarkt, оценивается в 25 млн, и он на 5 млн евро обошел своего одноклубника, занимающего второе место по стоимости в РПЛ, Вендела.