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Луис Энрике стал самым дорогим футболистом РПЛ: жаркая фотосессия очаровательной девушки полузащитника «Зенита»

Новичок «Зенита» Луис Энрике прибавил в трансферной стоимости с момента перехода в российский клуб и стал самым дорогим футболистом в РПЛ.

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В зимнее трансферное окно Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого», и его стоимость оценивалась в 22 млн евро. Теперь же полузащитник, по данным Transfermarkt, оценивается в 25 млн, и он на 5 млн евро обошел своего одноклубника, занимающего второе место по стоимости в РПЛ, Вендела.

Сейчас футбольные клубы отправились на международный перерыв на матчи сборных. Луис Энрике не вошел в состав сборной Бразилии и отправился домой отдохнуть, а его девушка-модель не упустила возможности надеть купальник и прогуляться по бразильским пляжам.

«Она живет не только снегом. Здесь я заряжаю свои батарейки и не могу оставаться в стороне, когда я в Бразилии!» — подписала серию новых снимков Тэмми.