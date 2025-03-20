Дзюба рассказал о своем отношении к Кержакову

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что всегда хорошо и по-доброму относился к предыдущему рекордсмену Александру Кержакову и считает его своим старшим товарищем.
Дзюба забил свой рекордный, 31-й мяч за сборную в среду, 19 марта, в товарищеском матче против команды Гренады (5:0). Кержаков был на игре специальным гостем и нанес символический первый удар по мячу. Ранее Дзюба побил другой рекорд Кержакова, став лучшим бомбардиром среди российских футболистов. На его счету 236 мячей за карьеру, у Кержакова — 233.
«Я к Саше всегда хорошо относился. Мы с ним вместе играли еще в “Зените” при Луческу, в сборной пересекались. У меня к нему всегда хорошее и доброе отношение, как к старшему товарищу», — приводит слова Дзюбы официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Дзюба побил рекорд Кержакова по мячам за карьеру 9 марта в матче тольяттинского «Акрона» против самарских «Крыльев Советов» (2:0) в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тогда после игры 36-летний форвард заявил, что Кержаков не поздравил его лично с таким достижением и в последнее время ведет себя «токсично».