Дзюба рассказал о своем отношении к Кержакову

«Я к Саше всегда хорошо относился. Мы с ним вместе играли еще в “Зените” при Луческу, в сборной пересекались. У меня к нему всегда хорошее и доброе отношение, как к старшему товарищу», — приводит слова Дзюбы официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).