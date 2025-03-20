Названа дата дерби «Спартак» — ЦСКА в РПЛ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Встреча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими футбольными клубами «Спартак» и ЦСКА пройдет 26 апреля, сообщается на официальном сайте турнира.
В четверг РПЛ опубликовала расписание первенства до конца сезона. Матч пройдет на домашнем стадионе «красно-белых». Последний тур лиги состоится в один день — 24 мая.
Полностью расписание с 24-го тура выглядит следующим образом:
24-й тур
пятница, 11 апреля
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) — 19:30;
суббота, 12 апреля
«Оренбург» — ЦСКА (Москва) — 12:00,
«Нижний Новгород» — «Динамо» (Москва) — 14:30,
«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 17:00,
«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 19:30;
воскресенье, 13 апреля
«Акрон» (Тольятти) — «Факел» (Воронеж) — 14:30,
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» — 17:00,
«Химки» — «Крылья Советов» (Самара) — 19:30;
25-й тур
суббота, 19 апреля
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала) — 12:00,
«Акрон» (Тольятти) — «Спартак» (Москва) — 14:30,
«Локомотив» (Москва) — «Нижний Новгород» — 17:00,
«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — 19:30;
воскресенье, 20 апреля
ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 14:00,
«Факел» (Воронеж) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 14:00,
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» — 16:30,
«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 19:30;
26-й тур
пятница, 25 апреля
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар» — 19:30;
суббота, 26 апреля
«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 14:00,
«Нижний Новгород» — «Ахмат» (Грозный) — 14:00,
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив» (Москва) — 16:30,
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 19:00;
воскресенье, 27 апреля
«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» — 14:00,
«Химки» — «Акрон» (Тольятти) — 16:30,
«Рубин» (Казань) — «Факел» (Воронеж) — 19:00;
27-й тур
пятница, 2 мая
«Акрон» (Тольятти) — «Динамо» (Махачкала) — 18:00;
суббота, 3 мая
«Локомотив» (Москва) — «Оренбург» — 17:00,
«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 19:30;
воскресенье, 4 мая
«Факел» (Воронеж) — «Спартак» (Москва) — 14:00,
«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА (Москва) — 16:30,
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нижний Новгород» — 19:30,
«Химки» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 19:30;
понедельник, 5 мая
«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва) — 18:30;
28-й тур
воскресенье, 11 мая (ориентировочная дата)
«Оренбург» — «Химки»,
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит» (Санкт-Петербург),
ЦСКА (Москва) — «Краснодар»,
«Факел» (Воронеж) — «Локомотив»(Москва),
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва),
«Акрон» (Тольятти) — «Ахмат» (Грозный),
«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону),
«Нижний Новгород» — «Крылья Советов» (Самара);
29-й тур
суббота, 17 мая
«Оренбург» — «Краснодар» — 14:00,
«Химки» — «Рубин» (Казань) — 16:30,
«Нижний Новгород» — «Факел» (Воронеж) — 19:00;
воскресенье, 18 мая
«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 13:30,
«Ахмат» (Грозный) — «Динамо» (Махачкала) — 14:00,
«Динамо» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — 16:30,
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 19:00;
понедельник, 19 мая
«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 20:30;
30-й тур
суббота, 24 мая
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 16:30,
«Спартак» (Москва) — «Химки» — 16:30,
«Краснодар» — «Динамо» (Москва) — 16:30,
ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 16:30,
«Факел» (Воронеж) — «Крылья Советов» (Самара) — 16:30,
«Рубин» (Казань) — «Оренбург» — 16:30,
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 16:30,
«Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва) — 16:30.
Отмечается, что в связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.