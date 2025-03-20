Названа дата дерби «Спартак» — ЦСКА в РПЛ

Отмечается, что в связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.