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Названа дата дерби «Спартак» — ЦСКА в РПЛ

Матч между «Спартаком» и ЦСКА в РПЛ пройдет 26 апреля.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Встреча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими футбольными клубами «Спартак» и ЦСКА пройдет 26 апреля, сообщается на официальном сайте турнира.

В четверг РПЛ опубликовала расписание первенства до конца сезона. Матч пройдет на домашнем стадионе «красно-белых». Последний тур лиги состоится в один день — 24 мая.

Полностью расписание с 24-го тура выглядит следующим образом:

24-й тур

пятница, 11 апреля

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) — 19:30;

суббота, 12 апреля

«Оренбург» — ЦСКА (Москва) — 12:00,

«Нижний Новгород» — «Динамо» (Москва) — 14:30,

«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 17:00,

«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 19:30;

воскресенье, 13 апреля

«Акрон» (Тольятти) — «Факел» (Воронеж) — 14:30,

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» — 17:00,

«Химки» — «Крылья Советов» (Самара) — 19:30;

25-й тур

суббота, 19 апреля

«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала) — 12:00,

«Акрон» (Тольятти) — «Спартак» (Москва) — 14:30,

«Локомотив» (Москва) — «Нижний Новгород» — 17:00,

«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — 19:30;

воскресенье, 20 апреля

ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 14:00,

«Факел» (Воронеж) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 14:00,

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» — 16:30,

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 19:30;

26-й тур

пятница, 25 апреля

«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар» — 19:30;

суббота, 26 апреля

«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 14:00,

«Нижний Новгород» — «Ахмат» (Грозный) — 14:00,

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив» (Москва) — 16:30,

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 19:00;

воскресенье, 27 апреля

«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» — 14:00,

«Химки» — «Акрон» (Тольятти) — 16:30,

«Рубин» (Казань) — «Факел» (Воронеж) — 19:00;

27-й тур

пятница, 2 мая

«Акрон» (Тольятти) — «Динамо» (Махачкала) — 18:00;

суббота, 3 мая

«Локомотив» (Москва) — «Оренбург» — 17:00,

«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 19:30;

воскресенье, 4 мая

«Факел» (Воронеж) — «Спартак» (Москва) — 14:00,

«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА (Москва) — 16:30,

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нижний Новгород» — 19:30,

«Химки» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 19:30;

понедельник, 5 мая

«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва) — 18:30;

28-й тур

воскресенье, 11 мая (ориентировочная дата)

«Оренбург» — «Химки»,

«Динамо» (Махачкала) — «Зенит» (Санкт-Петербург),

ЦСКА (Москва) — «Краснодар»,

«Факел» (Воронеж) — «Локомотив»(Москва),

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва),

«Акрон» (Тольятти) — «Ахмат» (Грозный),

«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону),

«Нижний Новгород» — «Крылья Советов» (Самара);

29-й тур

суббота, 17 мая

«Оренбург» — «Краснодар» — 14:00,

«Химки» — «Рубин» (Казань) — 16:30,

«Нижний Новгород» — «Факел» (Воронеж) — 19:00;

воскресенье, 18 мая

«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 13:30,

«Ахмат» (Грозный) — «Динамо» (Махачкала) — 14:00,

«Динамо» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — 16:30,

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 19:00;

понедельник, 19 мая

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 20:30;

30-й тур

суббота, 24 мая

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 16:30,

«Спартак» (Москва) — «Химки» — 16:30,

«Краснодар» — «Динамо» (Москва) — 16:30,

ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 16:30,

«Факел» (Воронеж) — «Крылья Советов» (Самара) — 16:30,

«Рубин» (Казань) — «Оренбург» — 16:30,

«Динамо» (Махачкала) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 16:30,

«Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва) — 16:30.

Отмечается, что в связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.