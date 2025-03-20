ЭСК РФС получил право рассматривать эпизоды с предключевыми ошибками в РПЛ

«Одним из поводов для принятия подобного решения стал эпизод со спорным штрафным ударом в матче чемпионата страны между московским и махачкалинским “Динамо”, после которого москвичи забили гол. Такие эпизоды происходят нечасто, но вызывают широкий резонанс. Мы изучили статистику, и она говорит о том, что изменение регламента не приведет к существенным переменам в работе экспертно-судейской комиссии, но сделает судейство еще более открытым. Похожие изменения в работе ЭСК инициированы и в футзале. Подкомиссия должна будет рассматривать шестые и последующие фолы, повлиявшие на исход матча, хотя изначально комиссия не рассматривала эти эпизоды», — цитирует Каманцева официальный сайт РФС.