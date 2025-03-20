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ЭСК РФС получил право рассматривать эпизоды с предключевыми ошибками в РПЛ

ЭСК РФС рассмотрит эпизоды с предключевыми решениями, предшествовавшими голу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) объявил на своем официальном сайте о намерении добавить экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС право рассматривать эпизоды с предключевыми ошибками.

Предложение по изменениям направлено на утверждение исполкома РФС. В случае утверждения ЭСК РФС сможет рассматривать нарушения правил, после которых был забит гол. По просьбе председателя судейского комитета Павла Каманцева в виде исключения ЭСК рассмотрит подобный эпизод из матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тольяттинским «Акроном» и московским ЦСКА (1:2), прошедшего 16 марта.

«Одним из поводов для принятия подобного решения стал эпизод со спорным штрафным ударом в матче чемпионата страны между московским и махачкалинским “Динамо”, после которого москвичи забили гол. Такие эпизоды происходят нечасто, но вызывают широкий резонанс. Мы изучили статистику, и она говорит о том, что изменение регламента не приведет к существенным переменам в работе экспертно-судейской комиссии, но сделает судейство еще более открытым. Похожие изменения в работе ЭСК инициированы и в футзале. Подкомиссия должна будет рассматривать шестые и последующие фолы, повлиявшие на исход матча, хотя изначально комиссия не рассматривала эти эпизоды», — цитирует Каманцева официальный сайт РФС.

В настоящий момент комиссия имеет право рассматривать нарушения непосредственно при забитых мячах и другие ключевые спорные моменты, как назначение и неназначение пенальти, ошибочное предъявление красной карточки, как прямой, так и за вторую желтую, ошибки в идентификации наказанных игроков и эпизоды с фиксацией нарушения правил игры или выхода мяча за пределы поля, если непринятие такого решения судьей незамедлительно привело бы к голу.