«Федун сказал: уверен — покупай». Инсайды о лучшем игроке «Спартака» прямо сейчас

Вы спросите, зачем тогда «Спартак» этой зимой интересовался Саласаром, Фернандешем и Иличем, если Мартинс всех устраивал? По нашей информации, «Спартак» в любом случае не собирался продавать полузащитника, даже если бы смог подписать кого-то из своих трансферных целей. По словам наших источников, у «Спартака» было конкретное предложение от команды из Лиги 1 по трансферу Кристофера, но нынешний спортивный директор клуба Кахигао заблокировал продажу люксембуржца. В лице же Саласара, Илича и Фернандеша «Спартак» искал игрока, который добавил бы определённых качеств, но не закрывал бы дорогу Мартинсу в состав — то есть была бы здоровая конкуренция.