«Федун сказал: уверен — покупай». Инсайды о лучшем игроке «Спартака» прямо сейчас

Кристофер Мартинс — главный футболист «Спартака» прямо сейчас. Сначала его дубль помог пройти «Акрон» в Кубке России, а затем люксембуржец забил два «Зениту» — и принёс команде первую за восемь лет победу над Петербургом в РПЛ. Причём во время первого тайма Мартинс получил повреждение плеча: в трансляции было видно, что Кристофер испытывает сильную боль и может быть заменён. Но медицинский штаб «Спартака» произвёл специальные манипуляции, и Мартинс смог продолжить игру.
При этом Кристофера раньше не считали звездой чемпионата России или даже «Спартака». Видимо, зря. Давайте исправлять ситуацию — в этом тексте мы расскажем:
- как Мартинс появился в «Спартаке» три года назад;
- у каких клубов москвичи выиграли конкуренцию;
- чем выделяется Мартинс на тренировках;
- был ли Мартинс близок к уходу из клуба прошлым летом и этой зимой.
Как Мартинс оказался в «Спартаке»? Сложности при переговорах с «Янг Бойз», роль Федуна в трансфере
Мартинс перешёл в «Спартак» 31 января 2022 года. Паоло Ваноли, который тогда тренировал московский клуб, попросил спортивного директора «Спартака» Луку Каттани найти игрока в центр поля с определёнными функциями. По словам наших источников, Каттани сразу же обратился к кандидатуре Мартинса — Лука следил за полузащитником с 18 лет, когда тот играл «Труа» на правах аренды и в молодёжке «Лиона». Где, кстати, забил свой первый гол в юношеской Лиге чемпионов в ворота «Зенита». Каттани продолжал наблюдать за Мартинсом и во время аренд во второй дивизион Франции. В общем, по мнению итальянца, Мартинс был идеальным вариантом для «Спартака».
Каттани вступил в переговоры со швейцарским «Янг Бойз», за который тогда играл люксембуржец. Вёл их спортивный директор «Спартака» дистанционно, находясь на сборах команды в Дубае. Наши источники так вспоминают этот процесс: изначально переговоры были настолько тяжёлыми, что Каттани три дня подряд не выходил из своего гостиничного номера. Некоторые сотрудники клуба даже успели подумать, что итальянец просто улетел со сборов.
Основной затык в общении был в том, что швейцарцы хотели продать Мартинса, а Каттани настаивал на аренде с правом выкупа. Потому что в противном случае на полузащитника пришлось бы потратить почти весь бюджет, выделенный на зимнее трансферное окно. По словам наших источников, во время переговоров руководство «Янг Бойз» даже удивлялось: «Мы привыкли, что русские не жалеют денег и платят сразу». При этом, по нашей информации, той же зимой Мартинса хотела подписать «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, но немцы решили отказаться от полузащитника из-за его истории травм.
В итоге «Спартак» и «Янг Бойз» договорились о переходе в формате платной аренды на полгода с последующим выкупом. По словам наших источников, «Спартак» заплатил € 500 тыс. за аренду и € 7 млн — за последующий выкуп игрока. Уже после согласования всех условий Каттани, по нашей информации, засомневался в трансфере Мартинса — в составе «Спартака» тогда уже хватало полузащитников. Спортивный директор переживал, что Мартинс перегрузит ростер, и пошёл советоваться к Федуну. Тот сказал: «Лука, если ты уверен в этом игроке — покупай. Я тебе доверяю». После этого трансфер люксембуржца был закрыт.
Время Мартинса в «Спартаке». Поразил gps-показателями, постоянно улыбается
Наши источники в «Спартаке» описывают Мартинса как игрока, которого любят абсолютно все: «На тренировках Кристофер всегда улыбается и одним из первых помогает новым игрокам влиться в коллектив. Мартинс говорит на пяти языках и дружит со всеми. Он действительно кайфует в “Спартаке” и ценит своё время здесь».
Многих в клубе удивило, что Мартинс всегда оставался на позитиве. И когда Абаскаль не видел его в составе, и когда пытался сделать из него нижнего опорника, и во время слухов о возможной продаже. Все трое тренеров люксембуржца в команде — Ваноли, Абаскаль и Станкович — отмечали сильный менталитет полузащитника. А ещё Мартинс вообще не боится мороза. Наши собеседники описывают ситуации, как игрок приезжал на тренировку в −15 градусов мороза в тапочках и шортах.
Что касается игровых качеств Мартинса, уже в первые месяцы в клубе игрок поразил тренерский штаб Ваноли и спортивного директора Каттани. По нашей информации, после одного из матчей РПЛ штаб сел расшифровывать информацию с датчиков, которые были на игроках. Расшифровка показала, что Мартинс — единственный игрок «Спартака» на длинной дистанции встреч, кто в защитной фазе игры развил более высокую скорость, чем в атакующей. Хотя по логике всё должно быть наоборот. Этот показатель очень впечатлил тогдашний тренерский штаб.
Период при Станковиче. Изначально Мартинса видели на другой позиции. Мог уйти и летом, и зимой
После прихода Станковича Мартинс стал незаменимым игроком стартового состава. По нашей информации, сербский тренер тоже сначала видел в люксембуржце нижнего порника, но быстро понял, что на позиции «восьмёрки» Мартинс выглядит лучше. И передвинул его выше. Окончательно это мнение сформировалось после летнего товарищеского матча с «Динамо».
Тренерский штаб «Спартака» называет Мартинса идеальным игроком в переходных фазах. Именно поэтому Кристофер здорово себя проявляет во встречах с топ-соперниками: Мартинс поддерживает ритм игры, врывается вторым темпом и даёт объём. Как раз за эти три качества Станкович и ценит Мартинса, что позволило полузащитнику спрогрессировать при сербе.
По нашей информации, прошлым летом приобрести Мартинса у «Спартака» хотела «Сельта», но тогдашний спортивный директор клуба Томаш Амарал посчитал предложение недостаточно хорошим — и отказался от продажи. Он был готов расстаться с игроком только за хорошие деньги. Также летом агенты со стороны приносили варианты с арендой Мартинса в «Аль-Джазиру» из ОАЭ и в турецкие клубы, но отдавать игрока в аренду никто не собирался.
Вы спросите, зачем тогда «Спартак» этой зимой интересовался Саласаром, Фернандешем и Иличем, если Мартинс всех устраивал? По нашей информации, «Спартак» в любом случае не собирался продавать полузащитника, даже если бы смог подписать кого-то из своих трансферных целей. По словам наших источников, у «Спартака» было конкретное предложение от команды из Лиги 1 по трансферу Кристофера, но нынешний спортивный директор клуба Кахигао заблокировал продажу люксембуржца. В лице же Саласара, Илича и Фернандеша «Спартак» искал игрока, который добавил бы определённых качеств, но не закрывал бы дорогу Мартинсу в состав — то есть была бы здоровая конкуренция.
При этом стабильность и качества Мартинса ценят не только в России. Если полузащитник не травмирован, он железный игрок старта в сборной Люксембурга.
Станкович поставил Мартинса на правильную позицию и прокачал его ментально, по-футбольному и физически. Теперь становится понятно, насколько важным было решение прошлого спортивного блока не отпускать игрока летом. Вполне возможно, что в следующее трансферное окно за Кристофером придут уже клубы совсем другого ранга и предложат совсем другие условия.
Андрей Панков