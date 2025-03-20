Transfermarkt объяснил, почему повысил стоимость бразильцев «Зенита» Энрике и Педро

«В “Зените” прибавку к стоимости получили новобранец Луис Энрике (€ + 3 млн до € 25 млн), который ушёл в отрыв в рейтинге самых дорогих игроков чемпионата в силу своей крупной суммы трансфера (€ 33 млн из “Ботафого”), а также Педро (€ + 1 млн до € 10 млн), вернувшийся с победного для сборной Бразилии до 20 лет Кубка Америки. Юный вингер “селесао” стал одним из главных героев турнира, что напрямую повлияло на повышение рыночной стоимости», — говорится в материале Transfermarkt.