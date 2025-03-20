Футболисты «Химок» едва не подрались из-за задержек по зарплате

В раздевалке некоторые игроки подмосковной команды начали выражать недовольство из-за проблем с выплатами по зарплате. На защиту клуба встал нападающий Илья Садыгов — сын главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Форвард попытался объяснить одноклубникам, что нужно войти в положение, но не все были готовы смириться с этой позицией.