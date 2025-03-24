Козлов: без Сперцяна сложнее, но есть люди, которые могут его заменить

«Конечно, команде сложнее без Сперцяна! Он капитан и лидер “Краснодара”. Чувствуется его отсутствие, но у нас классная команда, и есть люди, которые могут его заменить. Потеря существенная, но в команде, которая борется за чемпионство, не должно быть незаменимых», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.