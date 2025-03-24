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Глушенков наехал на Семака. Без него впервые после зимы получил кайф от футбола

Максим Глушенков разговорился в сборной России — дал интервью «Матч ТВ», в котором косвенно проехался по тренерскому штабу «Зенита».

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Получил мяч только три раза за всю игру». Похоже, Глушенков недоволен тем, как его используют в «Зените»

Максим неожиданно признался, что игра против Гренады (5:0) вызвала у него больше восторгов, чем матчи в «Зените» после рестарта сезона:

«За последние четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, я впервые получил кайф от футбола. Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал. Повторюсь: я не обращал внимания именно на тех, кто играл против нас. Получал удовольствие от нашей игры».

Источник: Спорт-Экспресс

А затем намекнул, что недоволен той ролью, которую ему отводит в клубе Сергей Семак.

— Правильно ли я понял из твоей цитаты выше, что до игры за сборную ты этой весной удовольствия на поле не получал?

— Именно от своей игры, и если не брать во внимание соперника. И, самое главное, от своей роли на поле.

— Вряд ли ты мог получить удовольствие в матче со «Спартаком».

— Со «Спартаком» я четко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что, когда меня поменяли с «Факелом», в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со «Спартаком» я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру.

— Что нужно «Зениту», чтобы успешно продолжать борьбу за чемпионство?

— Взбодриться. Всем нам, всей команде, всему клубу. Еще ничего не потеряно: есть очная встреча с «Краснодаром», до этого — «Рубин» и «Локомотив», есть игра с «Динамо». Уверен, и все конкуренты еще будут терять очки.

По‑хорошему, нужно выиграть девять из девяти оставшихся матчей — вот что нам нужно. Но не забывайте, что мы футболисты, лишь исполнители, будем до конца выполнять то, что говорит тренер. Если хотите мое мнение, то в этом году чемпионат может выиграть вообще любой клуб из верхней части таблицы.

Наезд на Семака по делу? Мнение Дорского

Источник: РИА "Новости"

Александр Дорский в телеграм-канале Open the Doors разобрал громкие заявления игрока.

Высказывание Глушенкова было бы абсолютно нейтральным, если бы Максим просто рассказал, что не получал удовольствие от своей игры, с «Факелом» не выполнял установку по мнению тренеров, а со «Спартаком» попытался. Но мы читаем и про роль на поле, и про получение мяча три раза за матч.

Очевидно, против «Факела» и «Спартака» у Глушенкова действительно были разные роли. В Воронеже Максим исполнял правую восьмерку (левой был Вендел), получал мяч в развитии атаки. На карте касаний Глушенкова в равных составах с «Факелом» видно, что несколько раз он опускался даже на свою половину поля, а в опорной зоне соперника по центру ворот вообще не получал мяч.

Против «Спартака» Глушенков вышел на позиции десятки: справа играл Луис Энрике, слева — Кассьерра.

Здесь Максима тоже традиционно потягивало вправо, но в целом он действительно был более привязан к центральной оси. Причина понятна: под Глушенковым играли два чистых опорника (Зделар и Барриос), справа были Луис Энрике и Мантуан, слева тоже есть подключающийся защитник (Дуглас).

Источник: ФК "Зенит"

В обоих матчах Глушенков почти не получал мячи в опасных зонах, но, кажется, по разным причинам:

● в Воронеже он сам опускался довольно низко, а заполнить чужую опорную удалось только после выхода вместо него Кассьерры;

● в Москве у «Зенита» не было игрока, который бы вывел мяч из-под прессинга «Спартака» либо передачей, либо протаскиванием.

При этом не сказать, что в Воронеже Глушенков был центральной фигурой в «Зените» даже в равных составах. Максим совершил всего 20 касаний — 6,2% от всего «Зенита», меньше было только у Гонду (13).

Против «Спартака» до замены на 68-й минуте Глушенков коснулся мяча 24 раза — это 5,1% от всего «Зенита», снова меньше было только у Гонду (19).

Эмоции Глушенкова, думаю, понятны и в «Зените»: после двух травм Макс не может прийти в себя, а воспоминания от старта сезона уж слишком яркие. Глушенков перестал быть главной угрозой для чужих ворот, но, кажется, причины неудач на старте весны нужно искать не в своей роли, а в качестве игры всей команды и анализе ситуации на поле.

Матчи против «Факела» и «Спартака» — про разное не только из-за роли Глушенкова, поэтому и их сравнение только на ее основании некорректно.

Автор: Азатхан Чекабаев

Россия
5:0
Первый тайм: 3:0
Гренада
Футбол, Товарищеские матчи,
19.03.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Энтони Модест
Голы
Россия
Данил Пруцев
(Лечи Садулаев)
16′
Арсен Адамов
41′
Артем Дзюба
(Алексей Батраков)
43′
Даниил Фомин
(Артем Дзюба)
53′
Зелимхан Бакаев
(Арсен Адамов)
60′
Составы команд
Россия
2
Александр Солдатенков
20′
23
Юрий Горшков
24
Александр Сильянов
25
Данил Пруцев
28
Алексей Батраков
12
Евгений Латышонок
46′
16
Станислав Агкацев
21
Арсен Адамов
65′
14
Турпал-Али Ибишев
17
Максим Глушенков
65′
10
Андрей Мостовой
20
Лечи Садулаев
46′
7
Зелимхан Бакаев
74
Даниил Фомин
76′
15
Матвей Кисляк
22
Артем Дзюба
65′
13
Иван Сергеев
Гренада
21
Джош Габриэль
2
Бенджамин Эттьенн
4
Доррель Пьерр
8
Брэйди Чарльз
15
Джермэйн Фрэнсис
22
Чэд Филлип
46′
1
Джэйсон Белфон
17
Тревон Уильямс
63′
5
Кимрон Маршалл
13
Стеффон Абрахам
63′
6
Итан Телесфорд
19
Ромар Франк
81′
11
Виджай Валчин
7
Лукас Акинс
81′
14
Джамал Гиттенс
9
Джошуа Айзек
63′
23
Зэйд Дуглас
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
2
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
0
0
Фолы
0
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти