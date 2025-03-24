Глушенков наехал на Семака. Без него впервые после зимы получил кайф от футбола

По‑хорошему, нужно выиграть девять из девяти оставшихся матчей — вот что нам нужно. Но не забывайте, что мы футболисты, лишь исполнители, будем до конца выполнять то, что говорит тренер. Если хотите мое мнение, то в этом году чемпионат может выиграть вообще любой клуб из верхней части таблицы.