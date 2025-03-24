Глушенков наехал на Семака. Без него впервые после зимы получил кайф от футбола

«Получил мяч только три раза за всю игру». Похоже, Глушенков недоволен тем, как его используют в «Зените»
Максим неожиданно признался, что игра против Гренады (5:0) вызвала у него больше восторгов, чем матчи в «Зените» после рестарта сезона:
«За последние четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, я впервые получил кайф от футбола. Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал. Повторюсь: я не обращал внимания именно на тех, кто играл против нас. Получал удовольствие от нашей игры».
А затем намекнул, что недоволен той ролью, которую ему отводит в клубе Сергей Семак.
— Правильно ли я понял из твоей цитаты выше, что до игры за сборную ты этой весной удовольствия на поле не получал?
— Именно от своей игры, и если не брать во внимание соперника. И, самое главное, от своей роли на поле.
— Вряд ли ты мог получить удовольствие в матче со «Спартаком».
— Со «Спартаком» я четко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что, когда меня поменяли с «Факелом», в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со «Спартаком» я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру.
— Что нужно «Зениту», чтобы успешно продолжать борьбу за чемпионство?
— Взбодриться. Всем нам, всей команде, всему клубу. Еще ничего не потеряно: есть очная встреча с «Краснодаром», до этого — «Рубин» и «Локомотив», есть игра с «Динамо». Уверен, и все конкуренты еще будут терять очки.
По‑хорошему, нужно выиграть девять из девяти оставшихся матчей — вот что нам нужно. Но не забывайте, что мы футболисты, лишь исполнители, будем до конца выполнять то, что говорит тренер. Если хотите мое мнение, то в этом году чемпионат может выиграть вообще любой клуб из верхней части таблицы.
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Высказывание Глушенкова было бы абсолютно нейтральным, если бы Максим просто рассказал, что не получал удовольствие от своей игры, с «Факелом» не выполнял установку по мнению тренеров, а со «Спартаком» попытался. Но мы читаем и про роль на поле, и про получение мяча три раза за матч.
Очевидно, против «Факела» и «Спартака» у Глушенкова действительно были разные роли. В Воронеже Максим исполнял правую восьмерку (левой был Вендел), получал мяч в развитии атаки. На карте касаний Глушенкова в равных составах с «Факелом» видно, что несколько раз он опускался даже на свою половину поля, а в опорной зоне соперника по центру ворот вообще не получал мяч.
Против «Спартака» Глушенков вышел на позиции десятки: справа играл Луис Энрике, слева — Кассьерра.
Здесь Максима тоже традиционно потягивало вправо, но в целом он действительно был более привязан к центральной оси. Причина понятна: под Глушенковым играли два чистых опорника (Зделар и Барриос), справа были Луис Энрике и Мантуан, слева тоже есть подключающийся защитник (Дуглас).
В обоих матчах Глушенков почти не получал мячи в опасных зонах, но, кажется, по разным причинам:
● в Воронеже он сам опускался довольно низко, а заполнить чужую опорную удалось только после выхода вместо него Кассьерры;
● в Москве у «Зенита» не было игрока, который бы вывел мяч из-под прессинга «Спартака» либо передачей, либо протаскиванием.
При этом не сказать, что в Воронеже Глушенков был центральной фигурой в «Зените» даже в равных составах. Максим совершил всего 20 касаний — 6,2% от всего «Зенита», меньше было только у Гонду (13).
Против «Спартака» до замены на 68-й минуте Глушенков коснулся мяча 24 раза — это 5,1% от всего «Зенита», снова меньше было только у Гонду (19).
Эмоции Глушенкова, думаю, понятны и в «Зените»: после двух травм Макс не может прийти в себя, а воспоминания от старта сезона уж слишком яркие. Глушенков перестал быть главной угрозой для чужих ворот, но, кажется, причины неудач на старте весны нужно искать не в своей роли, а в качестве игры всей команды и анализе ситуации на поле.
Матчи против «Факела» и «Спартака» — про разное не только из-за роли Глушенкова, поэтому и их сравнение только на ее основании некорректно.
Автор: Азатхан Чекабаев