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Форвард «Спартака» Манфред Угальде принял решение по своему будущему в сборной Коста-Рики

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде объявил, что больше не уйдёт из сборной Коста-Рики. Об этом сообщает Teletica.

Источник: Чемпионат.com

По информации источника, игрок заявил, что планирует участвовать во всех играх национальной команды. Ранее Угальде, будучи в 19-летнем возрасте, отказался играть за Коста-Рику из-за конфликта с главным тренером. Из-за своего решения форвард пропустил отбор на ЧМ-2022. Теперь футболист «не хочет повторять ошибок молодости».

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.