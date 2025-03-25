Форвард «Спартака» Манфред Угальде принял решение по своему будущему в сборной Коста-Рики

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.