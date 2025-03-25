Российские лидеры «Зенита» обиделись на Семака? Объясняем, что происходит

За этот самый мотивационный момент зацепились те, кто любит искать черные предметы в тёмной комнате. Хотя если смотреть интервью с зенитовцами за последние несколько месяцев, тема мотивации давно сквозит в разных ответах. А как ещё объяснить не самую удачную серию? Понятно, что потеря мотивации — одна из простых и доступных для общественности причин спада команды. Сначала, правда, этот психологический термин применяли к Клаудиньо и Венделу. Теперь он обезличен. Но и важно понимать контекст: Мостовой не уверен в этом, ему просто кажется, что кто-то потерял мотивацию. Фамилии он тоже не назвал, хотя это было бы хотя бы честно.