«Больше так не поступлю»: Угальде объяснил, почему уходил из сборной

«Это было решение, которое я принял в молодости. Я принял его, зная о последствиях. Тогда я остался в клубе, боролся за свое место, в итоге доиграл сезон, и меня купил “Твенте”. Я многому научился, это было очень сложное время, и я бы не принял такого решения снова. Я очень счастлив здесь. Я хочу поехать на чемпионат мира, хочу сыграть как можно больше матчей за сборную и за клуб — вот урок, который я извлек», — цитирует Угальде Teletica.