«Больше так не поступлю»: Угальде объяснил, почему уходил из сборной

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде заявил, что больше не собирается уходить из национальной команды.
Угальде отказался выступать за сборную Коста-Рики во время отборочного этапа чемпионата мира 2022 года и пропустил турнир. Он вернулся в национальную команду осенью 2023 года.
«Это было решение, которое я принял в молодости. Я принял его, зная о последствиях. Тогда я остался в клубе, боролся за свое место, в итоге доиграл сезон, и меня купил “Твенте”. Я многому научился, это было очень сложное время, и я бы не принял такого решения снова. Я очень счастлив здесь. Я хочу поехать на чемпионат мира, хочу сыграть как можно больше матчей за сборную и за клуб — вот урок, который я извлек», — цитирует Угальде Teletica.
Угальде 22 года. На его счету 19 матчей и 5 голов за сборную Коста-Рики.