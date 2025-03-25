Стало известно, какой клуб РПЛ больше всех попадает в каркас ворот в текущем сезоне

Так, чаще всего в штанги и перекладины бьют футболисты московского «Динамо» (9 попаданий за 21 тур РПЛ). Второе и третье места (по 8 ударов в каркас) занимают «Локомотив» и «Ростов». В пятёрку лидеров по данному показателю также вошли «Химки» и «Краснодар» — по 7 попаданий.