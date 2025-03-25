«Единогласно». ЭСК РФС признала, что победный мяч Мартинса «Зениту» забит правильно

«После шести (!) дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола “Спартака” в ворота “Зенита” из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны. ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино, и как проводились офсайдные линии. На основании представленного [нашим клубом] видеоматериала никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда. Посмотрите сами и убедитесь. Кроме того, остались без ответа наши вопросы по вторым желтым непредъявленным карточкам», — сказал Медведев «СЭ».