«Единогласно». ЭСК РФС признала, что победный мяч Мартинса «Зениту» забит правильно

Арбитр Сергей Иванов правильно засчитал победный гол «Спартака» в ворота «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ, завершившегося со счетом 2:1. Так решила экспертно-судейская комиссия РФС.
Вердикт ЭСК
Второй гол «Спартака», оформленный полузащитником Мартинсом на 90-й минуте, получился скандальным. Представители «Зенита» посчитали, будто мяч забит из положения «вне игры». Председатель правления клуба Александр Медведев в интервью matchtv.ru после встречи заявил: «Эпизод был вопиющим с точки зрения того, как именно гол был засчитан, несмотря на имеющуюся систему проведения офсайдных линий».
Гол действительно проверяли ВАР Алексей Сухой и АВАР Алексей Амелин, но признали его забитым по правилам. При этом убедительных аргументов, доказывающих справедливость принятого решения, не было. После матча болельщикам показали китайские виртуальные офсайдные линии (ВОЛ) — но те оставили больше вопросов, чем ответов.
Вердикт экспертно-судейской комиссии также не прояснил ситуацию — логику его вынесения объяснили так: «Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры, учитывая его оптимальную позицию, с которой он принимал это решение, и офсайдным линиям, прочерченным ВАР при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот команды “Зенит” в данной игровой ситуации».
Куда делись еще три претензии?
Примечательно, что ЭСК разобрал только одну жалобу «Зенита», тогда как клуб из Санкт-Петербурга подавал четыре. Кроме претензий к голу Мартинса сине-бело-голубые насчитали три непоказанных игрокам москвичей желтых карточки. Каждая из них стала бы второй для футболистов «Спартака».
Первый спорный эпизод произошел на 66-й минуте — единоборство Наиля Умярова и Саши Зделара. Спартаковец отмахнулся от серба, но по телекартинке трудно понять, насколько грубо. В «Зените» считали, что со стороны Умярова было нарушение, достойное предупреждения.
Второй эпизод случился на 78-й минуте: защитник красно-белых Срджан Бабич толкнул плечом Лусиано Гонду, и последний оказался за бровкой, после чего началась небольшая потасовка. Интересно, что Иванов изначально достал желтую карточку и собирался показать ее Бабичу, но в итоге «наградил» ей только главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Позднее в похожем эпизоде рефери выписал предупреждение защитнику «Зенита» Страхине Эраковичу. Логику этих действий ЭСК не объяснила.
Наконец, последний эпизод произошел на 82-й минуте, когда Мартинс и защитник Олег Рябчук вдвоем пытались остановить нападающего «Зенита» Луиса Энрике. Бразилец упал, после чего Иванов наказал желтой карточкой Мартинса. Однако в «Зените» считали Рябчука главным виновником падения Энрике.
Все три эпизода остались без внимания экспертно-судейской комиссии. При этом РФС пока не объяснил, почему они не рассматривались.
Реакция «Зенита»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение ЭСК РФС в комментарии для «СЭ».
«После шести (!) дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола “Спартака” в ворота “Зенита” из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны. ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино, и как проводились офсайдные линии. На основании представленного [нашим клубом] видеоматериала никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда. Посмотрите сами и убедитесь. Кроме того, остались без ответа наши вопросы по вторым желтым непредъявленным карточкам», — сказал Медведев «СЭ».
По итогам 21-го тура «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, на его счету 43 очка. В активе «Спартака» столько же баллов, но он идет вторым по дополнительным показателям.
Артем Белинин