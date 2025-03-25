«Зенит» в ярости из-за решения по голу «Спартака»: даже выложил видео с разбором. Но оно некорректно

ЭСК РФС единогласно признала победный гол спартаковца Кристофера Мартинса в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1) легитимным. У петербургского клуба возникли вопросы сразу после игры — у полузащитника подозревали офсайд, однако гол был засчитан и теперь признан верно зафиксированным. Сине-бело-голубые не признали решение комиссии: опубликовали видео, на котором Мартинс якобы находится в положении «вне игры», а председатель правления команды Александр Медведев едко прокомментировал решение комиссии.
Что сказал Медведев
Решение ЭСК опубликовали спустя почти неделю после обращения «Зенита»: никаких новых подробностей в эпизоде с Мартинсом не появилось — по заявлению комиссии, ее члены просто не видят причин не доверять изначальному решению судей. Во время игры легитимность гола проверяли ВАР Алексей Сухой и АВАР Алексей Амелин.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение “вне игры”, учитывая его оптимальную позицию, с которой он принимал это решение, и офсайдным линиям, прочерченным ВАР при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот команды “Зенит” в данной игровой ситуации», — говорится в заявлении комиссии.
Решение ЭСК вывело из себя председателя правления «Зенита» Александра Медведева. Он раскритиковал членов комиссии и остался при своем мнении — Мартинс забил победный мяч из офсайда.
«После 6 (!) дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола “Спартака” в ворота “Зенита” из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны. ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино и как проводились офсайдные линии.
На основании представленного ниже видеоматериала никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда. Посмотрите сами и убедитесь«, — цитирует Медведева Telegram-канал “Зенита”.
Почему видео «Зенита» вызывает вопросы
Для подтверждения слов Медведева петербуржцы представили видео со скандальным эпизодом, на котором самостоятельно провели офсайдные линии, отталкиваясь от расчерченных на поле линий ворот и штрафной площади.
Однако ролик неточно отражает суть. Офсайдную линию провели не в сам момент голевой передачи Даниила Денисова — стоп-кадр взят, когда мяч уже отлетел от ноги защитника красно-белых на небольшое расстояние.
Также, чтобы взять необходимый ракурс, а не под углом, как на телевизионной камере, петербуржцы развернули картинку с помощью компьютерных программ. На таком стоп-кадре офсайд Мартинса кажется явным, вот только при искусственном искажении угла изображение все равно не будет достоверным — реальное положение остальных футболистов тоже исказится.
«Зенит» после 21-го тура РПЛ занимает третье место: имеет одинаковое количество очков со «Спартаком» (по 43) и на три отстает от лидирующего «Краснодара». Следующий матч петербуржцы проведут 30 марта — примут «Рубин».
Артемий Кутейников