«Зенит» в ярости из-за решения по голу «Спартака»: даже выложил видео с разбором. Но оно некорректно

На основании представленного ниже видеоматериала никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда. Посмотрите сами и убедитесь«, — цитирует Медведева Telegram-канал “Зенита”.