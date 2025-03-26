«Мерзкие пустые сказочники!» Глушенков опроверг информацию о конфликте в «Зените»

«Это мерзкие пустые сказочники! Пускай дальше сочиняют. После игры со “Спартаком” никакого разговора не было. Конфликт с Семаком? Я вам уже ответил. Конечно, это всё пустые разговоры, ничего подобного не было», — приводит слова Глушенкова «Советский спорт».