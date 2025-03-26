«Вбросы про “Зенит”? Когда вот такое пишут и говорят, футболисты и становятся закрытыми. В СМИ много лжи, от этого неприятно. Считаю, именно поэтому футболисты, выходя в микст-зону, зачастую не хотят общаться с журналистами. Вот зачем такое писать? Это же неправда. Так делать — это некрасиво, неправильно и некорректно.
Что касается самих новостей, то разговор с руководством в раздевалке после матча со “Спартаком” был. Нам сказали, что нужно понимать, какая дата в этом году. Но то, о чем написали дальше — неправда.
Конфликт Глушенкова и Семака в раздевалке? Это тем более неправда. Сергей Богданович даже не говорил с нами после матча со “Спартаком”. Александр Иванович Медведев общался с командой, а Семак задержался. А написали даже, какие диалоги были. Это все неправда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Андрей Мостовой отреагировал на вбросы про «Зенит», в том числе о конфликте Семака с Глушенковым
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал появление в прессе различных новостей, касающихся клуба, в том числе про конфликт Максима Глушенкова и Сергея Семака.
«Вбросы про “Зенит”? Когда вот такое пишут и говорят, футболисты и становятся закрытыми. В СМИ много лжи, от этого неприятно. Считаю, именно поэтому футболисты, выходя в микст-зону, зачастую не хотят общаться с журналистами. Вот зачем такое писать? Это же неправда. Так делать — это некрасиво, неправильно и некорректно.
Деян Станкович
Сергей Семак
Кристофер Мартинс
45+2′
Кристофер Мартинс
(Даниил Денисов)
90′
Луис Энрике
(Андрей Мостовой)
84′
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
73′
6
Срджан Бабич
27′
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
31′
35
Кристофер Мартинс
82′
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
87′
7
Пабло Солари
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
90+4′
27
Нино
11
Луис Энрике
54′
32
Лусиано Гонду
5
Вильмар Барриос
79′
4
Юрий Горшков
14
Саша Зделар
90′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
68′
70
Огнен Мимович
30
Матео Кассьерра
68′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
79′
7
Александр Соболев
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
19
Фолы
18
2
Офсайды
0
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти