Андрей Мостовой отреагировал на вбросы про «Зенит», в том числе о конфликте Семака с Глушенковым

«Вбросы про “Зенит”? Когда вот такое пишут и говорят, футболисты и становятся закрытыми. В СМИ много лжи, от этого неприятно. Считаю, именно поэтому футболисты, выходя в микст-зону, зачастую не хотят общаться с журналистами. Вот зачем такое писать? Это же неправда. Так делать — это некрасиво, неправильно и некорректно.



Что касается самих новостей, то разговор с руководством в раздевалке после матча со “Спартаком” был. Нам сказали, что нужно понимать, какая дата в этом году. Но то, о чем написали дальше — неправда.



Конфликт Глушенкова и Семака в раздевалке? Это тем более неправда. Сергей Богданович даже не говорил с нами после матча со “Спартаком”. Александр Иванович Медведев общался с командой, а Семак задержался. А написали даже, какие диалоги были. Это все неправда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.