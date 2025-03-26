«Зенит» показал новые доказательства офсайда в моменте с голом Мартинса

«В ответ на появившиеся инсинуации в отношении проведения офсайдных линий и правильности определения офсайда помещаем иллюстративный материал под заголовком “Черный день ВАРа”, в котором использована офсайдная линия, проведенная ВАР на момент паса на Мартинса. Также для Фом-неверующих размещаем раскадровку вчерашнего видео, фиксирующего офсайд у спартаковского полузащитника», — заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.