DDOS-атака на «Зенит». Что за этим стоит. Колонка Казакова

Информация подается без ссылки на источник. Не оговаривается, что это может быть слухом или версией. И главное — есть сначала вброс, а спустя время комментарий упомянутых лиц. Хотя, казалось, что проще: получи ответ на «новость» и выдай его с фейком в одном тексте или заявлении.