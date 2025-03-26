DDOS-атака на «Зенит». Что за этим стоит. Колонка Казакова

Свежий скандал в «Зените» любопытен в свете доверия к любой информации (или информационной атаке), поступающей не от официальных СМИ.
За последнее время с неслабеющим интересом мы узнали, что:
— председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев послал на три буквы игроков после поражения от «Спартака»;
— футболист Максим Глушенков дважды фактически отправил туда же главного тренера клуба Сергея Семака;
— главного тренера сборной России Валерия Карпина «нагнули» с приглашением форварда Артема Дзюбы;
— главного тренера «Динамо» Марцела Личку уберут в ходе мартовской паузы в РПЛ.
Это только последние примеры классических fake news (фальшивые новости — англ.).
Информация подается без ссылки на источник. Не оговаривается, что это может быть слухом или версией. И главное — есть сначала вброс, а спустя время комментарий упомянутых лиц. Хотя, казалось, что проще: получи ответ на «новость» и выдай его с фейком в одном тексте или заявлении.
Какая тогда цель?
Да любая. От желания быть пророком и кликбейта до банальной выгоды, необязательно финансовой в чистом виде. Что тогда делать?
Фигуранты новостей дают комментарии. Поговорил с некоторыми из них — желание опровергать еще не исчезло, поскольку удивление все еще присутствует. Приводят конкретные примеры: будь то отсутствие Семака в раздевалке после матча со «Спартаком» или теплый воздух на «Газпром Арене», когда замерзнуть шансов нет.
Что делать остальным? Что угодно — в зависимости от характера. Верить фейкам и сразу же разносить слухи по знакомым. Посмеяться и подождать ответных комментариев. Взглянуть шире и подумать — кому вообще все это выгодно. Как вариант — маркировать источник как сомнительный.
Учитывая разброс «новостей», их одновременность и тон, самое логичное — предположить, что происходившее во вторник и в среду утром было медианаскоком на «Зенит» (почти DDOS-атакой). Так не бывает, что подобная информация вылезает одновременно в нескольких разных источниках просто по стечению обстоятельств.
Повторю то, о чем уже писал: «Зенит» сейчас выглядит клубом, который можно атаковать и который атакуют. Да и Глушенков подставился своей репликой об отсутствии удовольствия от футбола и трех передачах, которые до него дошли в матче со «Спартаком».
Это — тот самый запах крови. Когда возникает ощущение, что кого-то можно и модно атаковать, то процесс становится массовым. Вспомните тот же «Спартак» в прошлом году. Сколько было сказано о менеджменте в целом и генеральном директоре Олеге Малышеве в частности — и сейчас критики нет вообще. Даже Зарема замолчала.
Теория заговора, конечно, должна быть адекватной — вопрос Карпину после встречи с Замбией о засланных казачках в «Зенит», чтобы его развалить, прекрасен и показателен. Если бы кто-то в нашем футболе придумал и реализовал такую схему, этот человек должен был работать в другом месте и другом статусе.
Но дыма без огня обычно не бывает. Когда-то «Зенит» снял подобное напряжение — на пике разговоров о войне между Семаком и тогдашним спортивным директором Хавьером Рибалтой появилось их фото в обнимку, с довольными ухмылками. Если помните, писали, что тренер может покинуть клуб из-за этого конфликта, возникшего после претензий Семаку из-за ухода Ивановича. Тогда Рибалта назвал слух «глупой выдумкой».
Сейчас задетые зенитовцы говорят резче — употребляя эпитет «мерзкие». Если была цель задеть «Зенит», она, как понимаю, достигнута. Только вместо раскачанной лодки реакция другая: желание разобраться — кто и почему?
Если было нужно мотивировать клуб перед сложными матчами с «Рубином» и «Локомотивом», задача опять же выполнена.
Прав был Михаил Булгаков: «Как причудливо тасуется колода».
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